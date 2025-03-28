Прилучный нанял усиленную охрану для защиты сына от Муцениеце

Павел Прилучный принял решение нанять охрану, которая препятствует общению Агаты Муцениеце с их сыном Тимофеем.

Такая информация была озвучена адвокатом Муцениеце после завершения судебного заседания, на котором обсуждались вопросы опеки и прав на общение с ребенком. По словам представителя актрисы, они намерены вызвать Тимофея в суд, чтобы он мог встретиться с матерью.

Адвокат считает, что такая личная встреча может оказать положительное влияние на эмоциональное состояние мальчика и изменить его восприятие текущей ситуации. Важно отметить, что за последние восемь месяцев Павел создал множество искусственных барьеров, которые изолируют Тимофея от матери.

Эксперт утверждает, что актер окружил сына охраной, которая физически ограничивает возможность общения между ними. Кроме того, Прилучный сменил номер телефона и заблокировал все мессенджеры, через которые можно было бы связаться с Тимофеем.

Эти действия, по мнению адвоката, наносят серьезный вред психическому и эмоциональному здоровью ребенка. Даже если предположить, что Тимофей сам выразил желание не жить с матерью, он вряд ли мог принять решение о прекращении общения с ней и другими близкими родственниками. Это явно навязанная извне ситуация, подчеркивает представитель Муцениеце.