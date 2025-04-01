Анна Седокова призналась, кто в ее семье заменил погибшего Яниса Тимму

Анна Седокова три месяца не выходила из дома.

После трагического ухода из жизни Яниса Тиммы, который свел счеты с жизнью в декабре предыдущего года на следующий день после дня рождения Анны Седоковой, певица временно прекратила активную публичную деятельность. Теперь она постепенно возвращается к работе и впервые за долгое время поделилась своими переживаниями.

В беседе с журналистами Анна Седокова откровенно рассказала, что после утраты любимого человека не находила сил продолжать творческую карьеру. Певица подчеркнула, что осталась одна вместе с сыном, отметив, что для мальчика Янис был целым миром и идеальным отцом. Именно благодаря поддержке бывшего мужа, по словам Анны, сын увлекся баскетболом.

Анна призналась, что сразу после трагедии столкнулась с серьезным общественным осуждением и подозрениями в своей причастности к произошедшему. Ей казалось, что весь мир отвернулся от нее, и она провела три месяца взаперти, почти не выходя из дома. В тот тяжелый период работать она не могла — лишь старалась выжить.

Возвращение к музыкальной деятельности стало возможным через какое-то время после смерти Яниса. Анна выпустила песню, где отразила всю глубину своего горя и утраты. Важнейшую поддержку в эти трудные дни оказали ей дети — сын Гектор и дочь Алина. Анна отметила, что семилетний сын практически заменил главу семьи, которым раньше был Янис. Гектор стал опорой для нее и ее 20-летней дочери Алины. С дочерью, по словам певицы, она может поделиться самыми сокровенными мыслями и не боится позвонить ей даже среди ночи.

Стоит напомнить, что Анна Седокова рассталась с Янисом Тиммой незадолго до рокового события. Ходили слухи, что именно развод стал причиной столь фатального решения спортсмена.