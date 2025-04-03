Активно сбрасывающему лишний вес Пригожину потребовалась помощь врача

Иосиф Пригожин поделился своими размышлениями о здоровье и необходимости регулярных медицинских обследований.

56-летний продюсер откровенно рассказал о том, что стал чаще посещать уролога. Это связано с возрастом и желанием Иосифа поддерживать свое здоровье на высоком уровне. Пригожин подчеркнул важность регулярных медицинских осмотров, особенно для людей старше 40 лет.

"Важно заботиться о своем здоровье, чтобы всегда быть в форме", — отметил продюсер, которому потребовалась помощь врача.

Он считает, что регулярные визиты к врачу помогут избежать серьезных проблем в будущем. "Я хожу к урологу, чтобы убедиться, что все функционирует как надо. На данный момент у меня все в порядке", — добавил он.

Пригожин также отметил, что чувствует себя значительно моложе своих лет. Он связывает это с тем, что на протяжении всей жизни избегал вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя. "Я предпочитаю активный образ жизни", — сказал продюсер.

Муж певицы Валерии добавил, что пешие прогулки и физические нагрузки стали важной частью его повседневной рутины. Спорт играет ключевую роль в жизни Иосифа. Он активно занимается различными физическими упражнениями и получает от этого удовольствие. Его супруга также придерживается здорового образа жизни и вдохновляет мужа на занятия спортом. Именно она стала инициатором его решения сбросить лишний вес и улучшить физическую форму.