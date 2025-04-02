Заявлено о последствиях для карьеры Азизы после разборок с Кудрявцевой

Владимир Березин прокомментировал недавний скандал, разразившийся в финале шоу "Суперстар". В эфире произошли разборки между певицей Азизой и телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Лера обвинила Азизу в том, что та отправила ей смс-сообщение в три часа ночи с просьбой не гневить Бога. Этот инцидент вызвал бурные обсуждения в СМИ и среди зрителей.

Березин отметил, что такая ситуация может оказать влияние на карьеру Азизы. Однако он уверен в ее таланте и способности преодолеть трудности.

"Я давно знаю Азизу и всегда считал ее одной из лучших артисток. Она обладает уникальным даром, и я предсказывал ей большой успех. Несмотря на то, что она говорила о недостатке приглашений на телевидение, я был уверен, что это изменится", — сказал продюсер.

По мнению Березина, показывать скандальные моменты на экране не стоит, так как это может испортить атмосферу праздника для зрителей. "Телевизионные конкурсы должны быть местом для музыки и творчества, а не разборок. Я предпочитаю, чтобы акцент был на таланте участников", — добавил он. Эксперт также подчеркнул, что Азиза обладает внутренним достоинством и сможет справиться с последствиями скандала.

Березин упомянул, что в мире шоу-бизнеса любой конфликт может стать хорошей рекламой, и хотя этот инцидент может вызвать негативные эмоции, со временем он забудется. "Образы, которые Азиза создала за время участия в проекте, останутся в памяти зрителей. Я уверен, что после этого шоу она станет еще более востребованной артисткой", — отметил он.

Что касается Леры Кудрявцевой, то Березин посоветовал ей не принимать критику близко к сердцу. "Интернет создан для обсуждений и споров. Если бы все только хвалили, это быстро наскучило бы", — сказал он.