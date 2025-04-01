С вымотанной Бузовой происходят жуткие вещи: Просыпаюсь вся в поту

Буланова разлучилась с молодым мужем Тесты Якубович сделал громкое заявление после эфира Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Вторник 1 апреля

18:40Осунувшийся Киркоров встревожил своим видом после смерти отца 17:47С вымотанной Бузовой происходят жуткие вещи: Просыпаюсь вся в поту 16:38Нагиев сенсационно рассекретил внебрачного сына: Впервые звучит это имя 15:43Бывший Бородиной бросил камень в огород Сердюкова: На любителя 14:52Московские рестораторы поддержали упрощение порядка установки летних веранд 14:28Сергей Лазарев сильно поднял гонорары – вот причина 13:41Живущий за границей Андрей Макаревич* столкнулся с финансовыми проблемами 11:50Депутаты уготовили замку Пугачевой и Галкина* необычную судьбу 11:11Ксения Собчак заговорила о разводе после дорогих подарков от другого мужчины 10:17Филипп Киркоров впервые после смерти отца вышел в свет под ручку с высокой блондинкой 09:36Стало известно, как на самом деле Павел Прилучный относится к романам бывшей жены 08:40Позорное выступление Татьяны Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как Глюкоза 06:44Анна Седокова призналась, кто в ее семье заменил погибшего Яниса Тимму 03:37Судебное решение по квартире Ларисы Долиной вызвало общественный резонанс: Мутная история 00:19Похороны Кузьмина завершились настоящим скандалом 22:13После возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для дела 21:41Изменившаяся до неузнаваемости Загитова всполошила россиян 21:09Гузеева раскрыла главные секреты съемок "Давай поженимся": Продюсеры давно махнули рукой 20:11Ковальчук откровенно рассказала о семейной жизни с Харламовым: У него есть свои секреты 19:41Кудрявцева устроила разборки с известной певицей в эфире популярного шоу 18:26Впервые мама: бывшая жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская родила дочь в 46 лет 18:05Вдовец Шепелев готовится жениться второй раз уже грядущим летом 16:51Тоже спортсмен: Седокову заподозрили в романе с новым мужчиной после смерти Тиммы 16:12Жителей Подмосковья приглашают на "Экологические игры" 15:38Бородина похвасталась очень дорогим кулоном после пропажи у бывшего мужа крупной суммы 14:13Уехавшая Пугачева получила "удар по лицу" от России 13:14Виновница "голой" вечеринки Анастасия Ивлеева покинула Россию 12:52Заболевший онкологией Буйнов пострадал из-за страшного поступка в прошлом 11:58Выяснилось, что Бедросу Киркорову был поставлен неверный диагноз 11:10Леонид Якубович сделал громкое заявление после позорного эфира: Я ухожу 09:52Татьяна Буланова разлучилась со своим молодым мужем: Держусь пока 09:01В Сети неожиданно всплыл тщательно скрываемый Пугачевой факт 06:14Почуявшего свободу Петросяна застали за флиртом с молоденькой блондинкой 00:41Дочь Пригожина "раскошелилась" на несуразную сумму ради идеальной фигуры 21:30В светских кругах назревает громкий скандал: что не поделили Жуков и Костюшкин? 18:51Лолита неожиданно встала на сторону Ксении Бородиной в вопросе о мужиках 15:09Почему Максиму Галкину* грозит изгнание из Европы? 12:27Как не стать копией одинаковых инста див? 09:02Агата Муцениеце накричала на дочь после проигрыша бывшему мужу в суде 06:29Бен Аффлек раскрыл истинную причину расставания с Дженнифер Лопес 03:24Потрясенный обстановкой вокруг принц Гарри принял неожиданное решение 00:39Ставшая жертвой сглаза Наталья Штурм сильно опухла: Смотреть невозможно 21:25Бывший муж Ксении Бородиной из-за мошенников лишился более одного миллиона рублей 18:40"Лучшее место для него – тюрьма": Вика Цыганова жестко высказалась об освобождении Михаила Ефремова 15:29Отказавшаяся принимать лекарства Дана Борисова потеряла память 12:41Эпатажный Прохор Шаляпин сделал сенсационное заявление 09:17Режиссер культовой картины хочет снять фильм об Алле Пугачевой 06:13Продажа квартиры Долиной мошенникам обернулась неожиданностью: Вернуть деньги нельзя 03:42Соколовский сообщил о крайне печальном событии: Очень жалко, что так выходит 00:1450-летняя Катя Лель планирует стать мамой во второй раз
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

С вымотанной Бузовой происходят жуткие вещи: Просыпаюсь вся в поту

С вымотанной Бузовой происходят жуткие вещи: Просыпаюсь вся в поту
165

Ольга Бузова открыто поделилась своими переживаниями по поводу проблем со сном.

В своем недавнем посте в социальных сетях 39-летняя певица и телеведущая рассказала о том, как страдает от ночных кошмаров, которые не дают ей покоя. Артистка, известная своим плотным графиком, призналась, что в последнее время ночи для нее стали настоящим испытанием — с ней происходят жуткие вещи.

"Я действительно не понимаю, что со мной происходит. Вторая ночь подряд я не могу уснуть. Мне снятся такие ужасные сны, что я просыпаюсь вся в поту", — поделилась Ольга с подписчиками.

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов

По словам певицы, во время сна она осознает, что должна проснуться, но не может этого сделать. Это состояние вызывает у нее сильное беспокойство и страх, и каждое утро она ощущает себя измотанной.

Интересно, что подобные ночные страхи Бузова испытывала лишь в детстве. В те времена она боялась даже выйти в туалет ночью, так как ее мучили страхи о ведьмах и других потусторонних существах. Теперь же проблемы со сном, по мнению певицы, могут быть связаны с высоким уровнем тревожности, вызванной предстоящими событиями в ее жизни. В апреле у Ольги запланированы съемки, поездки и выступления, что, безусловно, добавляет стресса и без того вымотанной звезде.

Шоу-бизнес в Telegram

1 апреля 2025, 17:47
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Вымотанная Бузова пошла на отчаянный шаг из-за ухудшения здоровья

Бузова унизила женившегося на другой женщине бывшего любовника перед толпой людей
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Осунувшийся Киркоров встревожил своим видом после смерти отца

Осунувшийся Киркоров встревожил своим видом после смерти отца
Певец Филипп Киркоров попал в центр внимания на премьере фильма "Батя 2. Дед". Мероприятие состоялось 31 марта в кинотеатре "Октябрь". На этот раз внешний вид и поведение поп-короля вызвали особое беспокойство и тревогу у поклонников и журналистов.

Нагиев сенсационно рассекретил внебрачного сына: Впервые звучит это имя

Нагиев сенсационно рассекретил внебрачного сына: Впервые звучит это имя
Дмитрий Нагиев впервые рассказал о своем внебрачном сыне Марке. Известно, что наследнику телеведущего и актера уже 16 лет. Новость стала настоящей сенсацией, поскольку информация о мальчике уже давно циркулировала в СМИ, но только теперь получила официальное подтверждение от самого Нагиева.

Бывший Бородиной бросил камень в огород Сердюкова: На любителя

Бывший Бородиной бросил камень в огород Сердюкова: На любителя
Бывший возлюбленный Ксении Бородиной не смог удержаться от комментариев по поводу ее новых отношений с Николаем Сердюковым. В недавнем посте в социальных сетях Михаил Терехин высмеял их помолвку, и это вызвало бурную реакцию среди подписчиков.

Сергей Лазарев сильно поднял гонорары – вот причина

Сергей Лазарев сильно поднял гонорары – вот причина
Сергей Лазарев стал знаменит еще в 2000-х годах. Продюсер Сергей Дворцов рассказал прессе, сколько зарабатывает на корпоративах Сергей Лазарев.

Живущий за границей Андрей Макаревич* столкнулся с финансовыми проблемами

Живущий за границей Андрей Макаревич* столкнулся с финансовыми проблемами
Андрей Макаревич* проживает в Израиле. Несмотря на то, что известный музыкант и телеведущий Андрей Макаревич* был признан иностранным агентом на территории Российской Федерации и после этого вышел из состава учредителей ряда своих бизнесов, одна компания все же осталась под его контролем.

Выбор читателей

31/03ПндТатьяна Буланова разлучилась со своим молодым мужем: Держусь пока 31/03ПндПосле возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для дела 31/03ПндЛеонид Якубович сделал громкое заявление после позорного эфира: Я ухожу 31/03ПндВ Сети неожиданно всплыл тщательно скрываемый Пугачевой факт 31/03ПндВпервые мама: бывшая жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская родила дочь в 46 лет 01/04ВтрПозорное выступление Татьяны Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как Глюкоза