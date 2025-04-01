С вымотанной Бузовой происходят жуткие вещи: Просыпаюсь вся в поту

Ольга Бузова открыто поделилась своими переживаниями по поводу проблем со сном.

В своем недавнем посте в социальных сетях 39-летняя певица и телеведущая рассказала о том, как страдает от ночных кошмаров, которые не дают ей покоя. Артистка, известная своим плотным графиком, призналась, что в последнее время ночи для нее стали настоящим испытанием — с ней происходят жуткие вещи.

"Я действительно не понимаю, что со мной происходит. Вторая ночь подряд я не могу уснуть. Мне снятся такие ужасные сны, что я просыпаюсь вся в поту", — поделилась Ольга с подписчиками.

По словам певицы, во время сна она осознает, что должна проснуться, но не может этого сделать. Это состояние вызывает у нее сильное беспокойство и страх, и каждое утро она ощущает себя измотанной.

Интересно, что подобные ночные страхи Бузова испытывала лишь в детстве. В те времена она боялась даже выйти в туалет ночью, так как ее мучили страхи о ведьмах и других потусторонних существах. Теперь же проблемы со сном, по мнению певицы, могут быть связаны с высоким уровнем тревожности, вызванной предстоящими событиями в ее жизни. В апреле у Ольги запланированы съемки, поездки и выступления, что, безусловно, добавляет стресса и без того вымотанной звезде.