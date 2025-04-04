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Пятница 4 апреля

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Квартиру Ефремова начали готовить к "чудовищной движухе" в честь его освобождения

Квартиру Ефремова начали готовить к "чудовищной движухе" в честь его освобождения
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Михаил Ефремов выйдет на свободу 9 апреля.

Освобождение Михаила Ефремова из колонии, как ожидается, произойдет уже на следующей неделе, и близкие актера активно готовятся к его возвращению домой. По информации, полученной от СМИ, сразу после выхода из исправительного учреждения Ефремов отправится в свою московскую квартиру, где в настоящее время полным ходом идет ремонт. Главной особенностью подготовки жилища к возвращению артиста стало устройство профессиональной шумоизоляции.

По имеющимся данным, 20-летняя дочь Михаила Ефремова, Вера, лично контролирует процесс ремонтных работ. Недавно в квартиру были доставлены специальные шумоизоляционные материалы, что свидетельствует о серьезном подходе к созданию тишины и уюта. Вероятно, установка шумоизоляции связана с желанием актера оградить себя от излишнего внимания как со стороны назойливых соседей, так и от журналистов, которым хорошо известен его адрес. Поскольку переезд в другое место, по всей видимости, не рассматривается, шумоизоляция стала вынужденной, но эффективной мерой для обеспечения приватности.

В Сети также выдвигается предположение, что шумоизоляция может быть необходима не только для защиты от внешнего шума, но и для того, чтобы ограничить распространение звуков из самой квартиры, вероятно, стремясь обеспечить полную конфиденциальность происходящего внутри. Также существует мнение, что таким образом жилище подготавливают к "чудовищной движухе", которую Ефремов в разговоре по телефону с другом обещал устроить в честь своего освобождения. В Сети даже появилось видео, демонстрирующее текущее состояние квартиры, где Михаилу Ефремову предстоит жить после выхода на свободу.

Важно отметить, что условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова стало возможным в связи с ухудшением состояния его здоровья. За время пребывания в колонии у актера обострились проблемы с сердцем и легкими, поэтому, как сообщается, первоочередной задачей после возвращения домой для него станет лечение и восстановление.

Шоу-бизнес в Telegram

4 апреля 2025, 11:22
Михаил Ефремов. Фото: Youtube / @Radio-Svoboda
Telegram @shot_shot• Требует проверки

Фоторепортаж

Собчак, Якубович и другие российские звезды, угодившие в смертельное ДТП

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Эдвард Радзинский. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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