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Понедельник 17 марта

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Михаил Ефремов пообещал устроить "чудовищную движуху" после освобождения из колонии

Михаил Ефремов пообещал устроить "чудовищную движуху" после освобождения из колонии
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Михаил Ефремов испытывает серьезные проблемы со здоровьем, находясь в колонии.

В 2020 году 61-летний актер Михаил Ефремов был осужден за ДТП со смертельным исходом. Он провел почти пять лет в колонии Белгородской области. В прошлом году начались разговоры о планах артиста на условно-досрочное освобождение, поскольку он уже отбыл больше половину срока. Но первая попытка подать ходатайство оказалась неудачной, а затем стало известно о некоторых препятствиях. Теперь же, судя по всему, Ефремов уверен в скором освобождении. Журналисты стали обладателями аудиозаписи телефонного разговора, на которой актер поздравляет друга с днем рождения и обещает грандиозный праздник по случаю своего выхода на свободу.

"Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области", – заявил Михаил Ефремов в ходе разговора.

Однако адвокат актера, Юрий Падалко, категорически опроверг подлинность данной записи, заявив представителям СМИ, что она является фейком, созданным с целью дискредитации его подзащитного и манипулирования общественным мнением посредством распространения ложной информации, носящей негативный характер.

24 марта суд Белгородской области рассмотрим ходатайство Ефремова об УДО. Ближайшее окружение актера уверено в необходимости его немедленного освобождения, аргументируя это ухудшением состояния его здоровья в условиях заключения.

Иван Охлобыстин, актер и давний друг Михаила Ефремова, выразил глубокую озабоченность состоянием здоровья и положением Ефремова в местах лишения свободы. Он подчеркнул, что, несмотря на совершенное преступление, продолжает поддерживать Ефремова, характеризуя его как человека, который оказывал помощь многим людям, и стал жертвой неблагоприятного окружения, дурных наклонностей и предательства. Охлобыстин также сообщил о своем недавнем визите к Ефремову в колонию и отметил доброжелательное отношение к нему со стороны как администрации учреждения, так и сокамерников.

Напомним, ранее близкие Ефремова выразили надежду на то, что в скором времени актер вернется домой, ведь раньше ему даже не давали возможности написать заявление на УДО. По слухам, родственники погибшего в ДТП мужчины не давали согласия на такое решение.

Шоу-бизнес в Telegram

17 марта 2025, 12:10
Михаил Ефремов. Фото: Youtube / @Radio-Svoboda
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Фоторепортаж

Собчак, Якубович и другие российские звезды, угодившие в смертельное ДТП

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Эдвард Радзинский. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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