Пригожин раздавлен внезапным известием о смерти Киркорова: Мы в шоке просто

Иосиф Пригожин поделился своими воспоминаниями о Бедросе Киркорове, который ушел из жизни в возрасте 92 лет.

Известный продюсер и давний знакомый семьи Киркоровых выразил соболезнования близким Бедроса в связи с утратой. Он отметил, что был уверен в том, что отец поп-короля доживет до ста лет.

"Мы в шоке просто. Честно признаюсь, мы очень любили Бедроса. Он был замечательным человеком, настоящим мужчиной", — сказал раздавленный трагедией продюсер.

Пригожин вспомнил о том, как часто они встречались на праздниках, посвященных его сыну Филиппу Киркорову. "Последний раз мы виделись у Филиппа дома. Не могу точно сказать, когда это было, так как время летит очень быстро. Кажется, что мы виделись совсем недавно, но на самом деле прошло уже несколько месяцев", — добавил он.

Продюсер также отметил, что состояние здоровья Бедроса Киркорова вызывало у него определенные опасения. "Он выглядел согласно паспортным данным, как говорил Иосиф Давыдович Кобзон. Светлая память", — заключил Пригожин.

Напомним, отец Филиппа Киркорова умер от остановки сердца 18 марта. В прошлом году Бедрос столкнулся с серьезными осложнениями, связанными с сердечными заболеваниями. Певец неоднократно делился своими переживаниями о состоянии отца, который жаловался на сильные боли в ногах и общую слабость.