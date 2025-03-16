Иосиф Пригожин исподтишка снял свою жену в странной позе

Певица Валерия активно занимается спортом.

Исполнителя хита "Океаны" Валерию в апреле ждет 52-й день рождения, но ее внешность вызывает зависть у многих женщин благодаря молодости и свежести. Поп-дива великолепно смотрится в купальнике, а стройность и подтянутость фигуры стали результатом многолетней работы над собой. Валерия строго следит за питанием и регулярно занимается спортом, делая здоровый образ жизни неотъемлемой частью своей повседневной рутины.

Народная артистка России продолжает вдохновлять своего супруга Иосифа Пригожина на ведение здорового образа жизни. Несмотря на успехи продюсера в похудении, ему еще предстоит немало усилий для достижения идеальной формы. Чтобы поддерживать себя в тонусе, Пригожин даже начал посещать спортзал вместе с женой.

Недавно Иосиф поделился видео с утренней тренировки Валерии. На видео, которое он снял исподтишка, певица, находясь в странной позе, демонстрирует впечатляющую гибкость и выносливость. В своем комментарии к ролику продюсер признался, что испытывает смешанные чувства: с одной стороны, он восхищается упорством супруги, а с другой — признается, что ему хотелось бы поспать после раннего подъема.

Несмотря на то, что сам Пригожин не является большим поклонником физических нагрузок, он осознает важность тренировок и стремится следовать примеру жены. Иосиф шутливо отметил, что выполнение упражнений требует от него значительных усилий, особенно когда тренер наблюдает за ним.