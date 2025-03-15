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Суббота 15 марта

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Смертельно больного Влада Лисовца потянуло на родину

Смертельно больного Влада Лисовца потянуло на родину
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Влад Лисовец поедет в Азербайджан.

В феврале появились слухи о смертельной болезни известного стилиста Владислава Лисовца. Однако телеведущий опроверг информацию о неизлечимом раке, признав наличие проблем со здоровьем, но подчеркнув, что ситуация не так критична, как представили СМИ.

Однако теперь стилиста потянуло на родину. Несмотря ни на что он продолжает работать и планирует посетить Баку, где проведет творческое мероприятие. Он поделится знаниями о моде, индивидуальном стиле и внутренней гармонии. Встреча будет включать получасовую лекцию с последующей сессией вопросов и ответов. В видеообращении к жителям Азербайджана Владислав Лисовец выразил радость возвращения домой и желание поделиться опытом.

Однако стилист остался недоволен качеством записи, посчитав, что звучал неестественно, с неправильным акцентом и недостаточным количеством характерных для него выражений. Он сожалел об отсутствии в речи слов, свойственных его родной азербайджанской речи.

Лисовец пригласил на встречу всех желающих, включая россиян, предложив провести майские праздники в Баку, посетив его лекцию. Он описал красоту города и прекрасные воспоминания, которые останутся после посещения Баку, особенно после его мероприятия.

Ранее стилист выразил беспокойство о том, как сильно слухи о его здоровье повлияли на его мать, которая очень расстроилась из-за многочисленных публикаций на эту тему.

Шоу-бизнес в Telegram

15 марта 2025, 21:09
Влад Лисовец. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

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