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Суббота 15 марта

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Пнувший валявшуюся Бородину Сердюков вызвал гнев у россиян: Проявляется абьюз

Пнувший валявшуюся Бородину Сердюков вызвал гнев у россиян: Проявляется абьюз
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Поступок спутника Ксении Бородиной вызвал возмущение общественности. Поклонники ведущей считают, что Николай Сердюков грубо поступил с ней.

Ведущая всегда славилась открытостью к своей аудитории. Бородина не стесняется делать громкие провокационные заявления или казаться людям легкомысленной и несерьезной.

Недавно знаменитость выложила в соцсетях видео, на котором она пытается заставить Сердюкова перешагнуть через швабру двумя ногами, не отрывая от предмета рук. Избранник звезды справился с этой задачей с большим трудом, в итоге сломав ручку изделия.

Такое зрелище вызвало у Бородиной истерический смех. Ведущая упала на пол, после чего Сердюков пнул валявшуюся спутницу ногой.

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети

Обнародованный ролик задумывался как развлекательный контент, но все пошло не по плану: подписчики Ксении в довольно резкой форме осудили поведение Николая.

"Меня одну смущают его толчки шваброй по Ксюше и попытки ее отпихнуть? Даже во время дурачества как-то странно это смотрится", "Почему он вечно ее пинает? Уже проявляется абьюз", "Вроде все безобидно, но его пинки под зад — нездоровый знак", — написали недовольные поклонники.

Стоит отметить, что беспокойство подписчиков Бородиной имеют все основания. Общественность знает немало историй, когда в семьях знаменитостей происходили инциденты с домашним насилием. Иногда подобные истории всплывали в прессе и вызывали широкий резонанс.

Шоу-бизнес в Telegram

15 марта 2025, 06:28
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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