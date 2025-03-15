Пнувший валявшуюся Бородину Сердюков вызвал гнев у россиян: Проявляется абьюз

Поступок спутника Ксении Бородиной вызвал возмущение общественности. Поклонники ведущей считают, что Николай Сердюков грубо поступил с ней.

Ведущая всегда славилась открытостью к своей аудитории. Бородина не стесняется делать громкие провокационные заявления или казаться людям легкомысленной и несерьезной.

Недавно знаменитость выложила в соцсетях видео, на котором она пытается заставить Сердюкова перешагнуть через швабру двумя ногами, не отрывая от предмета рук. Избранник звезды справился с этой задачей с большим трудом, в итоге сломав ручку изделия.

Такое зрелище вызвало у Бородиной истерический смех. Ведущая упала на пол, после чего Сердюков пнул валявшуюся спутницу ногой.

Обнародованный ролик задумывался как развлекательный контент, но все пошло не по плану: подписчики Ксении в довольно резкой форме осудили поведение Николая.

"Меня одну смущают его толчки шваброй по Ксюше и попытки ее отпихнуть? Даже во время дурачества как-то странно это смотрится", "Почему он вечно ее пинает? Уже проявляется абьюз", "Вроде все безобидно, но его пинки под зад — нездоровый знак", — написали недовольные поклонники.

Стоит отметить, что беспокойство подписчиков Бородиной имеют все основания. Общественность знает немало историй, когда в семьях знаменитостей происходили инциденты с домашним насилием. Иногда подобные истории всплывали в прессе и вызывали широкий резонанс.