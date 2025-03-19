"Постоянно борюсь с весом": 50-летний Александр Ревва назвал самую действенную диету

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялся концерт лауреатов национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". Среди участников был и Александр Ревва, известный как Артур Пирожков. Корреспондент "Дни.ру" встретился с популярным артистом за кулисами.

Александр Ревва за многое благодарен России. В том числе, и за русскую кухню, которую обожает. "Вот сейчас после концерта я пойду, буду стоять перед двойной порцией пельменей со сметаной и думать: съесть или нет, – улыбается артист. – И все-таки съем!"

Но при этом у него идеальная фигура. И как только удается ее поддерживать, учитывая образ жизни артистов?!

"Я стараюсь, постоянно борюсь и называю свой вес "Олимпиада-80", – говорит Ревва. – У меня 80 килограммов, и я не выхожу за эту границу".

Но Ревва против каких-либо диет и жестких ограничений. "Плохо, когда ты не ешь вообще, – уверен он. – Лучше просто съесть, потом пройдет 14-16 часов без еды, и все усвоится без лишних жировых отложений. Поэтому мне помогает интервальное голодание. Это когда ты не отказываешься от любимых продуктов, но в то же время можешь позволить себе все".

Напомним, интервального голодания придерживается и Лариса Долина, которая после 14 часов пьет только воду. Поэтому точеная фигура 69-летней Народной артистки России всех и восхищает.