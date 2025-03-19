Дочь Киркорова публично попрощалась с дедушкой: Трудно говорить

Алла-Виктория тяжело переживает утрату любимого родственника.

18 марта после долгой борьбы с болезнью умер заслуженный артист России Бедрос Киркоров. Ему было 92 года. В связи с этим внучка знаменитости Алла-Виктория Киркорова посвятила дедушке эмоциональный пост в Сети и попрощалась с ним.

"Мне очень трудно это говорить. Дедушка всегда будет в моем сердце, и всегда буду помнить его", – написала девочка.

13-летней дочери Киркорова было тяжело говорить об утрате, она подчеркнула, что память о дорогом родственнике навсегда сохранится в ее сердце, и поблагодарила за всю любовь, которую он ей подарил. Ни для кого не секрет, что Бедрос Киркоров был очень близким человеком для своих внуков. Он уделял много внимания и не раз появлялся с ними на премьерах мультфильмов и кинофильмов, когда Филипп был занят. Ради внуков Бедрос Филиппович даже переехал в Москву.

Сообщается, что последние годы своей жизни отец Филиппа был женат на Людмиле Смирновой, моложе его на 18 лет. Когда на свет один за другим появились внуки, Бедрос стал все больше времени проводить в Москве, занимаясь воспитанием Аллы-Виктории и Мартина. В результате супруги решили разъехаться, хотя, по словам самого артиста, их отношения остались теплыми. Как сообщает СМИ, перед смертью Бедросу не довелось попрощаться с внуками, ведь они находятся на учебе В Дубае. Филипп отправил отпрысков в элитное учебное заведение, чтобы они освоили иностранные языки, и стали более ответственными в период своего взросления.

Напомним, несмотря на преклонный возраст, Бедрос практически до последних дней вел активных образ жизни. Свои 92 года он встретил на ногах и в полном здравии. Киркоров рассказывал, что отец даже станцевал и надеялся, что 93 года отметят с не меньшим размахом. Однако здоровье артиста пошатнулось, он оказался в больнице с сердечным приступом и после этого уже не вернулся к привычному образу жизни.

