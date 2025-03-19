Сделано заявление о судьбе ближайших концертов Киркорова после смерти отца

Смерть Бедроса Киркорова стала настоящим ударом для всей семьи артиста. 18 марта мир покинул человек, который для Филиппа был не только отцом, но и важным наставником.

Бедросу было 92 года. Его уход стал следствием проблем с сердцем, осложненных длительной пневмонией. В социальных сетях Филипп поделился своими чувствами, написав, что в 15:37 закончился великий путь его папы.

Филипп Киркоров всегда был близок со своим отцом, и его смерть стала для него тяжелым испытанием. "Я больше не ребенок", — эмоционально отметил он в своих публикациях.

Дочь Филиппа Алла-Виктория также выразила свои чувства через социальные сети: "Мне очень трудно говорить. Дедушка всегда будет в моем сердце".

Похороны Бедроса состоятся 21 марта на Троекуровском кладбище. Несмотря на поддержку друзей и поклонников, Филипп Киркоров сейчас не может думать о работе. Его команда сообщила, что в ближайшее время не планируется никаких светских мероприятий.

Концерты в марте были отменены, а вот два выступления в апреле — 25 и 26 числа — все же значатся в афише. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская подтвердила: "Концерты будут". Однако пока неясно, сможет ли Филипп выступить в обозначенные дни в таком эмоциональном состоянии.

Ранее сообщалось, что Бедрос предчувствовал свой уход. За три недели до смерти он говорил сыну о том, что его время близится. Хотя никто не хотел верить в это предзнаменование, реальность оказалась жестокой.