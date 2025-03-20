Ставший жертвой мошенников Максим Галкин* сделал громкое заявление

Киберпреступники продолжают атаковать знаменитостей.

Доверчивые поклонники объявленного в России иноагентом Максима Галкина* попались на уловки мошенников. Артист, ставший жертвой киберпреступников, обратился к фанатам с серьезным предостережением, чтобы защитить их от коварных схем мошенников, которые цинично используют его имя для обмана в интернете.

Галкин* сделал громкое заявление и публично разоблачил аферистов в своем личном блоге, рассказав, что злоумышленники активно распространяют в сети ложные обещания быстрого обогащения. Они предлагают пользователям вложиться в сомнительные проекты или предоставить доступ к своим банковским данным, якобы для получения обещанной "материальной помощи". Шоумен категорически заявил, что не имеет ни малейшего отношения к этим мошенническим предложениям и настоятельно призвал свою аудиторию быть предельно осторожными и ни в коем случае не участвовать в подобных аферах, которые могут привести к потере личных средств.

"Я никакие лохотроны не рекламирую! Это мошенники!" — резко и однозначно заявил популярный артист, обращаясь к своим подписчикам и призывая их сохранять бдительность и не поддаваться на интернет-провокации и обман.

Напомним, ранее Лариса Долина, едва не лишившаяся жилья, тоже стала жертвой злоумышленников. Преступники от ее имени собирали с доверчивых поклонников деньги. Она также сделала заявление, предостерегая фанатов.

*признан в России иностранным агентом.