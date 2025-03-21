Черный от горя Киркорова рыдал у гроба отца

В похоронном доме "Троекурово" начинается церемония прощания с Бедросом Киркоровым – Народным артистом России и отцом Филиппа Киркорова. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на гражданской панихиде.

Троекуровское кладбище в Москве – один из самых известных некрополей города Москвы и всей России. Оно было организовано в 1962 году на месте бывшего села Троекурово. Здесь находят место своего упокоения знаменитые актеры, музыканты, спортсмены и политики. Бедрос Киркоров будет похоронен тоже здесь.





Проститься с ним пришли модельер Игорь Гуляев, продюсеры Сергей Горох и Татьяна Тур, диджей Катя Гусева, директор цирка Гия Эрадзе, певцы Григорий Лепс, Игорь Наджиев, Влад Топалов и Валерия, представитель МИД Мария Захарова. Телеграммы соболезнования прислало Посольство республики Болгария в России и семья Кобзон.

На ставшего теперь взрослым Филиппа Киркорова больно смотреть – кажется, он просто почернел от горя.

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни в коттедже в поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. Причиной смерти артиста стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и осложнений на фоне длительной пневмонии. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, отек и удалили около литра скопившейся жидкости. Последние три года артист жил с кардиостимулятором.