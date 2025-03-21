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Пятница 21 марта

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Черный от горя Киркорова рыдал у гроба отца

Черный от горя Киркорова рыдал у гроба отца
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В похоронном доме "Троекурово" начинается церемония прощания с Бедросом Киркоровым – Народным артистом России и отцом Филиппа Киркорова. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на гражданской панихиде.

Троекуровское кладбище в Москве – один из самых известных некрополей города Москвы и всей России. Оно было организовано в 1962 году на месте бывшего села Троекурово. Здесь находят место своего упокоения знаменитые актеры, музыканты, спортсмены и политики. Бедрос Киркоров будет похоронен тоже здесь.


Фото: Дни.ру

Проститься с ним пришли модельер Игорь Гуляев, продюсеры Сергей Горох и Татьяна Тур, диджей Катя Гусева, директор цирка Гия Эрадзе, певцы Григорий Лепс, Игорь Наджиев, Влад Топалов и Валерия, представитель МИД Мария Захарова. Телеграммы соболезнования прислало Посольство республики Болгария в России и семья Кобзон.

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

На ставшего теперь взрослым Филиппа Киркорова больно смотреть – кажется, он просто почернел от горя.

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни в коттедже в поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. Причиной смерти артиста стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и осложнений на фоне длительной пневмонии. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, отек и удалили около литра скопившейся жидкости. Последние три года артист жил с кардиостимулятором.

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21 марта 2025, 14:44
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Не деньги": Киркоров поразил содержимым своего внушительного сейфа

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