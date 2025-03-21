Седокова взбесила грустным видом в метро: Опять пиарится на трагедии

Как недавно призналась, Анна Седокова, она отклонила предложения об интервью, посвященном трагическому уходу из жизни ее бывшего супруга, Яниса Тиммы. Сообщается, что ей сулили вознаграждение в размере 10 миллионов рублей. Вместо этого, как заявила певица через социальные сети, свои переживания она предпочла выразить в музыкальной форме, пообещав раскрыть все свои переживания в композиции.
И вот, как оказалось, новый видеоклип уже готов: в своем персональном блоге Анна представила фрагмент музыкального произведения, которое, как предполагается, посвящено кончине ее экс-супруга. Отмечается, что название новой песни не отличается особой оригинальностью и повторяет известное выражение – "Ешь, молись, люби".
Съемки клипа проходили в московском метро. Седокова не стала облачаться в свой гламурный образ, а выбрала толстовку и брюки, оставив лишь наращенные рыжие волосы в качестве единственного украшения. В песне Анна говорит о том, что ее боль когда-то пройдет, но для этого нужно время.
В то же время, подписчики Анны Седоковой в комментариях буквально взбесились из-за напускного грустного вида певицы, ведь большинство из них сомневается в искренности душевных переживаний артистки. По их мнению, она использует трагедию смерти бывшего мужа для собственного пиара и пытается извлечь из этого выгоду.
"Опять пиарится на смерти бывшего мужа! Сколько можно!" – написали в Сети.
Интернет-пользователи уверены, что страдания Анны несопоставимы с болью, которую испытывают родственники Яниса. Его первая жена делилась с журналистами, что родной сын Яниса до сих не пришел в себя после потери отца.
Напомним, экс-супруг Седоковой Янис Тима добровольно ушел из жизни 17 декабря прошлого года. Перед трагедией баскетболист пытался связаться с Анной, а за день до этого послал любимой огромный букет роз в честь дня ее рождения.