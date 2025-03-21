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Пятница 21 марта

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Седокова взбесила грустным видом в метро: Опять пиарится на трагедии

Седокова взбесила грустным видом в метро: Опять пиарится на трагедии
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Анна Седокова развелась с погибшим Янисом Тиммой за несколько дней перед его смертью.

Как недавно призналась, Анна Седокова, она отклонила предложения об интервью, посвященном трагическому уходу из жизни ее бывшего супруга, Яниса Тиммы. Сообщается, что ей сулили вознаграждение в размере 10 миллионов рублей. Вместо этого, как заявила певица через социальные сети, свои переживания она предпочла выразить в музыкальной форме, пообещав раскрыть все свои переживания в композиции.

И вот, как оказалось, новый видеоклип уже готов: в своем персональном блоге Анна представила фрагмент музыкального произведения, которое, как предполагается, посвящено кончине ее экс-супруга. Отмечается, что название новой песни не отличается особой оригинальностью и повторяет известное выражение – "Ешь, молись, люби".

Съемки клипа проходили в московском метро. Седокова не стала облачаться в свой гламурный образ, а выбрала толстовку и брюки, оставив лишь наращенные рыжие волосы в качестве единственного украшения. В песне Анна говорит о том, что ее боль когда-то пройдет, но для этого нужно время.

В то же время, подписчики Анны Седоковой в комментариях буквально взбесились из-за напускного грустного вида певицы, ведь большинство из них сомневается в искренности душевных переживаний артистки. По их мнению, она использует трагедию смерти бывшего мужа для собственного пиара и пытается извлечь из этого выгоду.

"Опять пиарится на смерти бывшего мужа! Сколько можно!" – написали в Сети.

Интернет-пользователи уверены, что страдания Анны несопоставимы с болью, которую испытывают родственники Яниса. Его первая жена делилась с журналистами, что родной сын Яниса до сих не пришел в себя после потери отца.

Напомним, экс-супруг Седоковой Янис Тима добровольно ушел из жизни 17 декабря прошлого года. Перед трагедией баскетболист пытался связаться с Анной, а за день до этого послал любимой огромный букет роз в честь дня ее рождения.

Шоу-бизнес в Telegram

21 марта 2025, 09:09
Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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