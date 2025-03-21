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Четверг 20 марта

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Лера Кудрявцева шокировала подписчиков своего Telegram-канала

Лера Кудрявцева шокировала подписчиков своего Telegram-канала
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Лера Кудрявцева опубликовала новое фото.

Светская хроника, обычно полная новостей о модных показах, новых романах и бесконечных селфи на фоне заграничных пейзажей, вдруг заискрилась неожиданным предновогодним (или уже посленовогодним?) настроением. Виновницей торжества, словно снег среди весенней оттепели, стала бессменная телеведущая Лера Кудрявцева. Звезда, чья жизнь, казалось бы, расписана по минутам и усыпана блестками гламура, шокировала подписчиков своего Telegram-канала неразобранной елкой.

Лера Кудрявцева гордо, словно знамя победителя в битве с временем, предъявила миру фото своей елки. А дворе, напомним, конец марта! Березка скоро распустит почки, а у Леры – зеленая красавица, стоящая, судя по всему, с января (если не с прошлого декабря).

Фото: Telegram / @lerakudryavtseva

"Вопросы есть?" – подписала снимок знаменитость.

И вот тут возникает резонный вопрос: что это? Смелый вызов серым будням? Манифест против скоротечности жизни? Тонкий художественный перформанс, посвященный уходящему, но не забытому празднику? Или просто забывчивость?

Интернет-пользователи, конечно, не остались равнодушными. Комментарии разделились на два лагеря. Первые восхитились "философским подходом" звезды к декорациям. "Лера, вы гений! Елка – это символ вечности! А кто сказал, что Новый год бывает только зимой? Вот у вас – круглый год!" – пишут восторженные поклонники, вероятно, тоже не спешащие разбирать новогодние украшения.

Вторые же, прагматично настроенные, недоумевают. "Лера, а что, уборщицы в доме закончились? Или елка уже начала корни пускать и просит остаться на ПМЖ?" – иронизируют скептики, намекая на то, что конец марта – это уже как бы не сезон для рождественских деревьев.

Сама Лера пока хранит загадочное молчание. Возможно, она просто ждет православной Пасхи? В конце концов, праздничное настроение лишним не бывает. Или, быть может, елка уже стала полноправным членом семьи и ее просто жалко выгонять на улицу?

Шоу-бизнес в Telegram

21 марта 2025, 00:32
Лера Кудрявцева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал @lerakudryavtseva• Требует проверки

Фоторепортаж

Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети

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