Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома

Прошел год после "голой вечеринки": что изменилось Тесты Михаил Боярский планирует завершить карьеру Игры Сонник

Топ новостей недели

Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздникСамый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому годуЗапеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамельюБлюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью "У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак"У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак

Лента новостей

Суббота 21 декабря

12:27Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома 10:14Анфисе Чеховой – 47 лет: вспоминаем сложный путь звезды в начале карьеры 06:22ТЕСТ: подобрать синонимы к этим словам сможет лишь человек с богатым словарным запасом 03:09Куриные рулетки с черносливом: рецепт вкусного и простого блюда 00:25Семья принца Уильяма растрогала поклонников 19:44Выдвинувший ультиматум Киркоров поставил крест на шансах Ивлеевой вернуться на ТВ 19:40Глава "Росатома" Лихачев запустил испытания системы переработки опасных промышленных отходов 17:31Зразы с курицей, грибами и перловкой: сытное блюдо для ужина с близкими 16:23Финансирование предпрофессиональных программ школ искусств сохранится – Депкульт 16:06Пригожин открыто выразил неприязнь к скандально известной Ивлеевой 13:52"Читатель сразу чувствует вранье": автор "Продавца игрушек" Виктор Добросоцкий о писательской кухне 13:35"Так зовут меня родные": Варвара рассказала о своем настоящем имени по паспорту 13:09"Мандариновый сюрприз": необычный салат к праздничному столу 12:24ТЕСТ: угадайте известный советский фильм, название которого мы зашифровали картинками 11:12Могила спевшего про "Подмосковные вечера" Трошина зарастает сорняками и бурьяном 10:33В Магнитогорске завершили рекультивацию одной из наиболее крупных в России свалок 10:01Раскрыта реальная причина гибели бывшего супруга Седоковой 09:22 "Змеиный рулет": рецепт вкусного новогоднего блюда 08:42Собравшуюся замуж Ксению Бородину уличили в связи с бывшим мужем 06:09 Бузова резко отозвалась о трагедии с экс-мужем Седоковой 03:31ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Дед Мороз и лето" 00:06Рецепт простого гарнира к мясу – картофель с чесночком и зеленью 00:03Год после "Голой вечеринки": как отмывались оскандалившиеся у Ивлеевой звезды 21:05Перенесшая операцию по замене хрусталиков Орлова показала себя после процедуры 19:17Беременная дочь Заворотнюк объяснила свое решение вернуться в Россиию 17:50Иностранные эксперты креативной индустрии оценили творческий потенциал Москвы 17:05Михаил Боярский всерьез заговорил о завершении карьеры перед своим 75-летием 15:58Чехова появилась на премьере фильма "Осторожно! Мечты сбываются" в компании сына от Баблишвили 15:00ТЕСТ: угадайте любимый советский новогодний фильм по кадру с елкой 12:47Милославская неожиданно отреагировала на новость о беременности жены Петрова 12:30"Доведение до самоубийства": Седоковой грозит тюремный срок по статье УК РФ из-за суицида Тиммы 11:05Осталась без корпоративов: озвучен пенсионерский план Пугачевой на новогоднюю ночь 10:41Стало известно, кто оплатит похороны покончившего с собой экс-мужа Седоковой 10:31В Центре Рошаля в Красногорске обсудилиразвитие телемедицины 10:13Алсу обратилась к бывшему мужу с просьбой 09:24Запеченная утка с грушей: неповторимый рецепт праздничного блюда 08:39Стало известно, какой подарок отправил экс-муж Седоковой перед смертью 06:225 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу 03:06Если вы выросли в СССР, то этот ностальгический ТЕСТ для вас 00:09Бывшего мужа Седоковой похоронят на родине 21:44Тест: насколько хорошо вы помните знаменитые советские фильмы о беспризорниках? 19:23Фаршированные помидоры черри с сыром и чесноком: популярная закуска на праздничном столе 18:02Продюсер Дворцов усомнился в возвращении Ивлеевой в крупные телевизионные шоу в 2025 году 17:51Москва продолжит активное развитие детских школ искусств 17:19"Для свих детей – я не кумир": как живет женившийся в восьмой раз 79-летний Дунаевский 16:34Нисуаз с обжаренным в кунжуте тунцом: классический рецепт прямиком из Ниццы 15:38Актер Александр Петров готовится впервые стать отцом 13:48Москва поставила рекорд по вводу новых гостиниц за шесть лет 13:04Малайский медведь стал одним из 70 новых видов в Московском зоопарке 12:40Около 2 тонн икры приобрели на рынках "Москва – на волне" с начала декабря
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома

Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома
258

Зима и Новый год – это время волшебства, когда каждый из нас стремится создать уютную атмосферу. Для российских знаменитостей это не менее важно, поэтому их дома становятся настоящими произведениями искусства.

В этом году звезды шоу-бизнеса проявили креативность и индивидуальность в оформлении своих новогодних елок. Каждый праздничный интерьер рассказывает свою уникальную историю.

Лариса Долина

Лариса Долина вместе с внучкой Александрой украсила свою новогоднюю елку в загородном доме. Певица делится, что традиция наряжать елку у нее начинается с 1 декабря.

"Я всегда покупаю и наряжаю ее в этот день", — рассказала она.

Фото: соцсети

Елка украшена игрушками, которые Лариса собирала на протяжении многих лет, а также теми, что сделаны руками ее внучки. Для артистки такие воспоминания очень важны, ведь они создают особую атмосферу праздника. Долина уверена, что лучший декор — это то, что вызывает радость и ностальгию.

Филипп Киркоров

Поп-король предпочел более классический подход и выбрал елку в стиле 70-х годов. Он пригласил профессиональных декораторов, которые привезли не только само дерево, но и множество украшений.

"Мне нарядили праздничную живую елку — прямо как из детства с дождиком серебряным", — рассказал Киркоров.

Фото: соцсети

Это украшение символизирует для него надежду на лучшее в наступающем году. Филипп отметил, что наряжали елку всей семьей, включая детей и папу. Аромат хвои наполнил дом, создавая атмосферу тепла и уюта.

Ольга Орлова

Певица взялась за оформление своего загородного дома сама. Она украсила его множеством венков, гирлянд и даже светящихся фигур животных.

Фото: соцсети

"Елка выше трех метров, и я старалась сделать ее в "девчачьем" стиле", — поделилась певица. Нежные розовые банты и игрушки гармонично сочетаются с серебряными и бирюзовыми акцентами. Ольга уделила особое внимание деталям, ведь для нее было важно создать сказочную атмосферу для маленькой дочери Ани.

Ксения Бородина

Экс-ведущая шоу "Дом-2" решила сделать акцент на минимализме и стиле. Декораторы привезли ей стильную елку с огромными шарами и свечами.

Фото: соцсети

"Я выбрала два цвета для украшений — красный и белый", — отметила Ксения. Внизу расположены большие шары, а выше — меньшие. Вместо традиционных фигур Деда Мороза и Снегурочки под елкой у Ксении поселились милые медведи, что добавляет оригинальности ее новогоднему оформлению.

Лера Кудрявцева

Телеведущая украсила свою елку необычными шарами с бахромой. Такой оригинальный подход сразу привлекает внимание гостей. Елка телеведущей также украшена ветками в инее, что делает ее поистине волшебной. Лера уверена, что такие детали делают праздник более ярким и запоминающимся.

Фото: соцсети

Андрей Григорьев-Апполонов

"Рыжий из Иванушек" выбрал винтажный стиль для своей новогодней елки. Он украсил ее игрушками с историей: многие из них были подарены поклонниками на концертах группы "Иванушки International". У Андрея есть даже ватные украшения, которые передаются в его семье из поколения в поколение. Он не использует дождик из-за кота, который может его съесть, так что украшение дерева стало еще более осмысленным.

Фото: соцсети

Андрей Малахов

Шоумен также не остался в стороне от новогоднего оформления. Его елка поражает своим великолепием и ценой. Дорогие игрушки и эксклюзивные украшения делают ее настоящим произведением искусства. Малахов уделяет внимание каждой детали, чтобы создать атмосферу роскоши и праздника.

Фото: соцсети

Шоу-бизнес в Telegram

21 декабря 2024, 12:27
Фото: Freepik
KP.ru✓ Надежный источник

По теме

Лариса Долина наконец-то озвучила реальную причину своего резкого похудения

Киркоров готов исполнить роль Деда Морозе за немалые деньги

Анфисе Чеховой – 47 лет: вспоминаем сложный путь звезды в начале карьеры

Анфисе Чеховой – 47 лет: вспоминаем сложный путь звезды в начале карьеры
В нулевых телевизионная программа с Анфисой Чеховой пользовалась невероятной популярностью. Именно тогда ведущая завоевала репутацию гуру в любовных делах. Сегодня образ знаменитости сильно изменился: она занимается поэзией, интересуется психологией, активно ведет социальные сети и больше говорит о внутреннем состоянии.

Семья принца Уильяма растрогала поклонников

Семья принца Уильяма растрогала поклонников
Недавно Кейт Миддлтон заявила о выздоровлении. Принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали выбор в пользу уютной семейной фотографии для своей рождественской открытки 2024 года.

Выдвинувший ультиматум Киркоров поставил крест на шансах Ивлеевой вернуться на ТВ

Выдвинувший ультиматум Киркоров поставил крест на шансах Ивлеевой вернуться на ТВ
Конфликт Филиппа Киркорова с Настей Ивлеевой не только не утихает, но и набирает обороты. Певец, известный своими яркими выходками и эмоциональными заявлениями, не оставил шансов для возвращения блогерши на телевидение. Как стало известно, Ивлеева могла вновь появиться на экранах в конце 2024 года, однако ее планы разрушил поп-король.

Пригожин открыто выразил неприязнь к скандально известной Ивлеевой

Пригожин открыто выразил неприязнь к скандально известной Ивлеевой
Иосиф Пригожин высказался о конфликте певца Филиппа Киркора и блогера Настей Ивлеевой, который длится со времен "голой" вечеринки. Продюсер откровенно выразил свое мнение о Ивлеевой и признал, что она ему не симпатична.

"Так зовут меня родные": Варвара рассказала о своем настоящем имени по паспорту

"Так зовут меня родные": Варвара рассказала о своем настоящем имени по паспорту
У 51-летней певицы Варвары четверо детей и двое внуков. Об отношениях с наследниками и своем реальном имени знаменитая певица рассказала "Дни.ру". "Я – бабушка без пирожков, – улыбается Варвара.

Выбор читателей

20/12ПтнРаскрыта реальная причина гибели бывшего супруга Седоковой 19/12ЧтвБеременная дочь Заворотнюк объяснила свое решение вернуться в Россиию 20/12Птн Бузова резко отозвалась о трагедии с экс-мужем Седоковой 20/12Птн"Так зовут меня родные": Варвара рассказала о своем настоящем имени по паспорту 19/12ЧтвПеренесшая операцию по замене хрусталиков Орлова показала себя после процедуры 19/12ЧтвМихаил Боярский всерьез заговорил о завершении карьеры перед своим 75-летием