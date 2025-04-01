Ксения Собчак заговорила о разводе после дорогих подарков от другого мужчины

Ксения Собчак приняла роскошные подарки для себя и своего сына Платона.

Журналистка Ксения Собчак нанесла визит бывшему водочному магнату Николаю Василенко, который встретил гостью с щедростью. Василенко подготовил для Собчак подарки от известного люксового бренда: леопардовый шарф, перчатки в тон и изящную брошь. Журналистка была приятно удивлена таким вниманием и с удовольствием приняла презенты.

Собчак отметила, что ей "неловко" от таких щедрых подарков, но поблагодарила Василенко, пошутив, что он "подкупает ее на корню". Она с энтузиазмом оценила аксессуары, заметив, что они идеально подходят к ее леопардовой сумочке. В своем авторском шоу "Осторожно: Собчак" журналистка примерила подарки и, смеясь, заявила, что в случае развода с мужем, их с Василенко "кобрендинг" был бы идеальным с точки зрения пиара.

Василенко также позаботился о сыне Собчак, Платоне, подарив ему милого медвежонка ручной работы. Бизнесмен рассказал, что игрушку для мальчика создавала мастерица Алена на протяжении нескольких месяцев.

Николай Василенко, живущий в уютном загородном доме, отметил, что сейчас одинок и не стремится к новым отношениям, возможно, разочаровавшись в любви. По словам Василенко, он спокойно относится к своей неожиданной популярности в социальных сетях и ведет блог скорее как личный дневник, фиксируя свои ежедневные переживания. Он признался, что на старте столкнулся с "хейтом" в сети.

