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Суббота 29 марта

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Отказавшаяся принимать лекарства Дана Борисова потеряла память

Отказавшаяся принимать лекарства Дана Борисова потеряла память
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В период обострения Дана Борисова привела в дом двух собак.

Телеведущая Дана Борисова откровенно рассказала о своем опыте борьбы с серьезным недугом. В беседе с журналистами знаменитость раскрыла, что давно больна психическим заболеванием, врачи поставили ей диагноз "биполярное расстройство". По словам звезды, последние шесть лет она регулярно проходит необходимую терапию.

Дана не делает секрета из своего состояния здоровья. Она честно призналась, что вынуждена принимать лекарства, хотя иногда медикаменты вызывают ухудшение самочувствия. Периодически у нее происходят обострения заболевания, причем это случается примерно в одни и те же сроки.

В эти моменты Борисову преследует сильное беспокойство, разговоры даются с большим трудом, каждый звук отдается болью. Иногда она испытывает панический страх перед выходом из дома и может целыми неделями оставаться взаперти. Девушка описывает свое состояние как череду резких эмоциональных скачков — от бурной радости до глубокой печали.

Борисова вспоминает особо тяжелые времена, когда переставала пить назначенные врачом препараты. Тогда у нее начинались провалы в памяти. Однажды, отказавшись от лекарств, она потеряла память на целый месяц. В этот период актриса посещала бессмысленные косметологические процедуры, потраченные средства превысили миллион рублей, а также привезла домой двух незнакомых собак. Оправившись через четыре недели, она обнаружила себя в аэропорту Таиланда среди местных жителей.

Сейчас Дана внимательно следит за своим самочувствием и строго соблюдает режим приема медикаментов, поскольку, по её словам, в противном случае ей грозит глубокая депрессия.

Шоу-бизнес в Telegram

29 марта 2025, 15:29
Дана Борисова. Фото: Youtube / @doctorlazarev
@Lady✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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