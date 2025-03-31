Заболевший онкологией Буйнов пострадал из-за страшного поступка в прошлом

Александр Буйнов считает, что поборол рак.

В начале 2000-х годов Александру Буйнову диагностировали серьезное заболевание — рак простаты. Однако, несмотря на тяжелый диагноз, артист сумел справиться с болезнью и вернуться к активной жизни.

Певец достойно прошел через это непростое испытание. По его мнению, развитие онкологического заболевания связано не столько с совпадением обстоятельств, сколько с последствиями прошлых страшных поступков, которые не всегда приносили радость окружающим. Буйнов признался, что видит в своей болезни своеобразную расплату за прошлое поведение, особенно за отношения с женщинами.

Александр Николаевич в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" рассказал, что он думает, что заслужил это, поскольку предавал женщин. Он признался, что в его жизни были моменты, когда он причинял боль другим. По его словам, все когда-то делали что-то подобное, поэтому он не так остро воспринял болезнь, как его близкие. Александр Николаевич считает, что это было наказание от Бога, и на то были причины.

Александр предположил, что именно такие испытания могли стать платой за поступки, совершенные в отношении матери его дочери Юлии. Ранее Буйнов неоднократно рассказывал, что вступил в брак с Людмилой исключительно из-за её беременности, не питая к ней настоящих чувств. Пара часто расставалась и вновь сходилась ради общего ребенка. Некоторые годы он вел двойную жизнь, одновременно поддерживая связь с другой женщиной, в которую был влюблен. В конце концов, певец оставил семью, оставив жену одну с дочерью.

Осознав свои ошибки прошлого, Буйнов принял тяжелую новость с удивительным спокойствием. Он уверяет, что новость о раке не вызвала у него паники, ведь такой стоицизм ему привил отец. Его супруга Алена, напротив, была глубоко потрясена известием и сильно переживала за здоровье мужа.

Тем временем, год назад в СМИ начали появляться сообщения о рецидиве болезни у Александра. Ходили слухи, что певца признали паллиативным пациентом. Однако сам Буйнов отрицает эти утверждения.

