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Вторник 1 апреля

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Петросян сделал заявление об идее превратить дом Пугачевой в филиал "Аншлага"

Петросян сделал заявление об идее превратить дом Пугачевой в филиал "Аншлага"
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Недавняя инициатива о превращении дома Аллы Пугачевой в филиал популярной телепередачи "Аншлаг" вызвала неоднозначную реакцию. На идею отреагировал народный артист РСФСР Евгений Петросян.

В беседе с журналистами юморист выразил свои сомнения, назвав эту идею абсурдной. "Лично мне эта инициатива кажется каким-то абсурдом. Это несерьезно", — отметил Петросян.

Евгений Ваганович подчеркнул, что подобные предложения не имеют логического обоснования. Стоит отметить, что дом Пугачевой и ее супруга остается пустующим уже несколько лет. За это время певица лишь несколько раз приезжала в Россию, а сам особняк постепенно приходит в упадок.

Евгений Петросян. Кадр: YouTube

Соседи заметили, что крыша здания зарастает мхом, а ворота ржавеют. В условиях растущего интереса общественности к судьбе этого уникального объекта недвижимости многие публичные личности и общественные деятели высказывают свои идеи по его использованию, однако дом по-прежнему остается в собственности супругов.

По информации СМИ, содержание этого замка обходится владельцам в значительную сумму — около миллиона рублей в год. Пугачева уже несколько лет пытается продать свою недвижимость, однако цена в 700 миллионов рублей отпугивает потенциальных покупателей. В условиях экономической нестабильности и неопределенности на рынке недвижимости найти покупателя на такой объект становится все сложнее.

Шоу-бизнес в Telegram

1 апреля 2025, 20:57
Евгений Петросян. Фото: соцсети
Абзац✓ Надежный источник

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