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Четверг 3 апреля

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Чернышев привел дочь на могилу Заворотнюк в крайне важный день

Чернышев привел дочь на могилу Заворотнюк в крайне важный день
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3 апреля Анастасия Заворотнюк отметила бы свое 54-летие. К сожалению, звезда, покорившая сердца зрителей в 2000-х годах, ушла из жизни в мае прошлого года после длительной борьбы с опухолью мозга.

Родные знаменитости решили почтить память актрисы, посетив ее могилу на Троекуровском кладбище в Москве. В этот крайне важный день близкие Заворотнюк опубликовали трогательное сообщение в ее честь на личной странице. В поздравлении они вспомнили о том, какой доброй и отзывчивой была Настя.

"У нее было удивительное качество — на каждое поздравление она отвечала еще большим количеством теплых слов. Настя всегда щедро делилась своим теплом и вниманием", — написали родные.

Позже в сети появилось видео с фигуристом Петром Чернышевым, который пришел к могиле вместе с их шестилетней дочкой Милой. На кадрах видно, как Петр бережно укладывает букеты цветов на могилу жены. Этот момент вызвал у зрителей сильные эмоции, и многие не смогли сдержать эмоций.

Ранее 29-летняя Анна Заворотнюк поделилась с поклонниками трогательными кадрами, на которых она показала свой округлившийся живот. В настоящее время наследница актрисы находится в солнечном Дубае, где она планирует родить своего первенца.

Выбор места для родов стал темой обсуждения среди ее поклонников. Юзеры сошлись во мнении, что такой шаг связан с желанием обеспечить комфорт и безопасность в этот важный период.

Шоу-бизнес в Telegram

3 апреля 2025, 17:15
Анастасия Заворотнюк. Кадр: НТВ
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Фоторепортаж

"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк

Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin

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