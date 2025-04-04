Уставшая от Певцова Дроздова решила действовать радикально: Силком вытолкала

Дмитрий Певцов в браке с Ольгой Дроздовой более 30 лет.

Известный российский актер Дмитрий Певцов не раз признавался, что его певческая карьера началась совершенно неожиданно и, как ни странно, благодаря его супруге, актрисе Ольге Дроздовой. В интервью Клео.ру Дмитрий Анатольевич рассказал о том, как именно жена подтолкнула его к творчеству, раскрыв тем самым интересный эпизод из своей творческой биографии.

По словам Певцова, толчком к созданию его музыкальных проектов послужило простое, но действенное "Иди пой!", сказанное Ольгой более двадцати лет назад. Актер вспоминает, что Ольга, устав от его регулярных домашних концертов в ванной комнате, где он самозабвенно исполнял песни Высоцкого, решила действовать радикально. Именно она, проявив настойчивость и веру в его талант, буквально вывела Дмитрия на профессиональную сцену.

"Устав слушать мое ежедневное исполнение Высоцкого в ванне, Ольга буквально силком вытолкала меня на профессиональную сцену", – поделился актер.

Так, с легкой руки и при непосредственной поддержке Ольги Дроздовой, родились группа "ПевцовЪ-Оркестр" и коллектив "ПевцовЪ-театр". Эти проекты позволили Дмитрию Певцову не только раскрыть еще одну грань своего таланта, но и объездить с концертами полмира. Сегодня артист продолжает активно гастролировать, теперь уже с особым призванием – давая концерты в госпиталях и поддерживая российских военнослужащих.