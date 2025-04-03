Пересильд официально объявила о расставании с Тройником и заговорила об изменах

Юлия Пересильд заявила о расставании с Михаилом Тройником. Актриса поделилась тревожной для поклонников новостью в своем телеграм-канале.

Артистка подчеркнула, что их разрыв произошел без предательства и измен. Это решение, по словам Юлии, было принято с уважением и благодарностью друг к другу.

"Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад", — написала актриса.

Юлия акцентировала внимание на том, что в их расставании нет виноватых сторон. Пересильд отметила, что они не смогли договориться, и, в конечном итоге, просто не совпали. "Не получилось…", — добавила знаменитость.

В своем сообщении Юлия заговорила о неверности и описала разрыв как процесс, прошедший без обид и ненависти. "Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. ", — добавила она. Актриса и ее уже бывший партнер продолжат совместную работу в спектакле "Последнее Лето", и это говорит о высоком уровне профессионализма, а также уважения между ними.

Стоит отметить, что данная новость появилась на фоне других громких разрывов в мире шоу-бизнеса. Например, недавно стало известно о расставании режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Пара, которая была вместе на протяжении девяти лет, также решила разойтись, что вызвало большой резонанс среди поклонников.