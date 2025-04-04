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Пятница 4 апреля

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Депардье может потерять самое дорогое, переехав в Россию

Депардье может потерять самое дорогое, переехав в Россию

Ранее Жерар Депардье заявил о желании обосноваться в России.

После критических высказываний о "русской натуре" Жерара Депардье и его заявлений о намерении переехать в Россию, депутат Госдумы Виталий Милонов обрушился на актера с резкой критикой. Милонов дал понять, что Депардье не только не будет встречен в России с распростертыми объятиями, но и что ему лучше даже не пытаться пересекать российскую границу, подчеркнув нежелательность его присутствия в стране.

Несмотря на это, 76-летний Депардье, по сообщениям СМИ, всерьез увлекся изучением русского языка и вынашивает планы сняться в российском историческом кино, мечтая воплотить на экране образ значимой исторической фигуры. Однако Милонов припомнил актеру его критическую позицию в отношении России, назвав Депардье "таким же предателем, как и все эти беглые артисты", тем самым усилив негативное отношение к возможному возвращению актера.

Особое негодование у Милонова вызвали новости о судебном преследовании Депардье во Франции, где ему предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах. Депутат заявил, что если Депардье рассчитывает укрыться в России от французского правосудия и тюремного заключения, то его ждет разочарование: здесь он тоже может потерять самое дорогое – свободу. Милонов прямо пригрозил, что в случае приезда в Россию Депардье может сам оказаться за решеткой, явно намекая на возможность инициирования проблем с законом для актера уже на российской территории.

В то время как Милонов публично угрожает Депардье, сам актер, похоже, настроен весьма решительно на возвращение в Россию. Он не только углубленно изучает русский язык, но и, по некоторым данным, нанял повара, специализирующегося на русской кухне, что может свидетельствовать о серьезности его намерений обосноваться в России.

Шоу-бизнес в Telegram

4 апреля 2025, 09:29
Жерар Депардье. Фото: кадр из фильма "Голос степей"
Общественная служба новостей✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Депардье показал российский паспорт

Артист заслужил гражданство России своим вкладом в российскую культуру
Скандальным случаем стало решение Жерара Депардье отказаться от французского гражданства
За обедом Путин и Депардье обсудили ряд вопросов, связанных с выходом в перспективе в российский прокат художественного фильма о Григории Распутине, в котором Депардье сыграл главную роль
Во время беседы актер также рассказал президенту о своих творческих планах

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