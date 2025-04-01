Бывший Бородиной бросил камень в огород Сердюкова: На любителя

Бывший возлюбленный Ксении Бородиной не смог удержаться от комментариев по поводу ее новых отношений с Николаем Сердюковым.

В недавнем посте в социальных сетях Михаил Терехин высмеял их помолвку, и это вызвало бурную реакцию среди подписчиков. Многие из них стали интересоваться мнением Михаила о новом партнере Ксении, который, по их мнению, выглядит как настоящий брутальный мужчина.

Терехин признался, что не разделяет общего восторга. Он бросил камень в огород Николая и усомнился в том, что тот соответствует образу идеального мужчины для телеведущей. Более того, он предположил, что отношения Бородиной с Сердюковым могут быть следствием ее кризиса среднего возраста.

"Брутальный он или нет — я не знаю, это на любителя. Если в общем, то мне он очень нравится, да и Ксюша, вроде, счастливая. Для кризиса среднего возраста самое то", — отметил Михаил.

Сама Ксения пока не ответила на высказывания своего бывшего возлюбленного. Тем не менее, она и Николай активно готовятся к свадьбе и уже мечтают о рождении ребенка.

Напомним, ранее Бородина показала роскошный кулон, который привлек внимание прессы. Стоимость украшения составляет почти миллион рублей.

Кулон выполнен из белого золота и отличается элегантным дизайном. По информации источника, украшение не комплектуется цепочкой, но внутри него имеется индивидуальная гравировка, что добавляет ему особую ценность и уникальность.