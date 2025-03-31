Вдовец Шепелев готовится жениться второй раз уже грядущим летом

Дмитрий Шепелев готовится к новым переменам в своей жизни. Телеведущий, ставший вдовцом после трагической смерти певицы Жанны Фриске, планирует во второй раз вступить в брак.

Летом этого года Дмитрий Шепелев собирается зарегистрировать свои отношения с Екатериной Тулуповой, с которой они уже несколько лет живут вместе и воспитывают детей. На сегодняшний день семья живет в просторной квартире в Москве, а также имеет загородный дом, где они проводят время с детьми.

Несмотря на то, что они не зарегистрировали свой брак, Дмитрий называет Екатерину "женой", что говорит о глубокой привязанности и серьезных намерениях. По словам источников, ведущий планирует официально оформить свои отношения с Екатериной этим летом. Похоже, что Шепелев наконец-то нашел свое счастье после столь тяжелых испытаний.

В 2013 году у ведущего и певицы Жанны Фриске родился сын Платон, однако счастье семьи оказалось недолгим. Через два месяца после рождения мальчика у артистки диагностировали тяжелую болезнь. В течение двух лет Дмитрий поддерживал любимую в её борьбе с недугом, искал лучшие медицинские решения и старался быть рядом. Жанна ушла из жизни в 2015 году, после чего Дмитрий долгое время воспитывал сына в одиночестве.

После трагедии Шепелев долгое время находился в центре внимания. Однако в его жизни появилась Екатерина Тулупова — дизайнер, с которой он познакомился благодаря детям. Их сыновья, Платон и Лада, стали друзьями в детском саду, что и стало началом новой истории любви. В 2018 году Дмитрий и Екатерина начали совместную жизнь, а через три года у них родился общий сын Тихон.