Ковальчук откровенно рассказала о семейной жизни с Харламовым: У него есть свои секреты

Катерина Ковальчук рассказала о семейной жизни с Гариком Харламовым. В прошлом году пара официально узаконила свои отношения.

В эфире "ШБ-шоу" Катерина поделилась тем, как проходит их повседневная жизнь. Она отметила, что Гарик не является любителем светских мероприятий.

"Гарику неинтересно на мероприятиях. Мы видимся дома каждый вечер, смотрим сериалы", — рассказала актриса.

Недавно поклонники заметили, что Гарик заметно постройнел, и многие начали гадать о причинах его изменения. Катерина решила развеять слухи и рассказала о методах похудения своего супруга.

"Он не ограничивает себя в еде и не придерживается строгих диет, так как ненавидит это. Однако у него есть свои секреты", — призналась Ковальчук. Она уточнила, что Гарик не ест куриные яйца из-за аллергии, а сама она избегает холодца и красного мяса, предпочитая курицу и редко употребляя рыбу.

Недавно Катерина устроила для Гарика удивительную вечеринку в честь его 44-летия. На празднике он загадал желание и задул свечи на большом торте, а затем нежно поблагодарил свою возлюбленную поцелуем. Этот момент стал символом их крепких отношений и любви.

Ранее распространялись слухи о том, семейная жизнь Гарика и Катерины не задалась с первых дней совместной жизни. Подруги Ковальчук выражали беспокойство за ее эмоциональное состояние, утверждая, что она постепенно теряет свою индивидуальность.