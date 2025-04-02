Седокова впервые открыто высказалась о своем новом романе: Знакомьтесь

Анна Седокова до сих пор находится в центре внимания. На этот раз имя певицы обсуждают не из-за трагических событий в ее жизни.

После недавней потери Яниса Тиммы, с которым у нее были сложные отношения, артистка начала новую главу. Она успела записать новые музыкальные композиции и даже получила неожиданные подарки от таинственного поклонника.

Вчера 42-летняя звезда поделилась в своем блоге впечатляющими букетами роз, которые ей прислали. Кроме того, она продемонстрировала большую коробку с лапшой быстрого приготовления, шутя о том, что, возможно, ее поклонникам стоит подумать о более экстравагантных подарках. "Они думают, что мне нужны только бриллианты, но я счастлива и простым радостям", — написала Седокова, показывая свой запас фастфуда.

Однако в Сети стали быстро распространяться слухи о новом романе с Анатолием Тимощуком, помощником тренера футбольного клуба "Зенит". Некоторые даже утверждали, что между ними завязались романтические отношения. Не смущаясь того, что Тимощук женат и воспитывает детей, сплетники продолжали обсуждать возможный роман. На это Анна решила ответить сама.

"Прочитав очередные новости о моем новом выдуманном романе, я была удивлена", — написала она в своем блоге.

После этого Анна Седокова представила свою подругу Настю Климову. Певица отметила, что именно она является самой любимой женщиной Анатолия Тимощука. "Знакомьтесь, одна из моих лучших подруг и лучших людей на земле Настя. Талантливый художник и прекрасная мама двух детей и очаровательной собаки. А также самая любимая женщина Анатолия Тимощука. И все сердечки мира он уже много лет посылает исключительно ей. Расходимся", — добавила певица, тем самым опровергнув слухи о своем предположительном романе.

Напомним, что в декабре прошлого года Анна пережила тяжелую утрату — ее бывший муж Янис Тимма ушел из жизни в день ее рождения. Это событие сильно сказалось на ее эмоциональном состоянии. Седокова провела несколько дней в больнице, пытаясь справиться с нервным срывом и горем.