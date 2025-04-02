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Жутко исхудавший Киркоров отказывается от еды после смерти отца: Почти перестал есть

Жутко исхудавший Киркоров отказывается от еды после смерти отца: Почти перестал есть
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В последние дни в жизни Филиппа Киркорова царит тревога и печаль. Смерть его отца Бедроса стала настоящим ударом для поп-короля.

Вся страна наблюдала за тем, как Филипп, несмотря на горе, держится с достоинством на похоронах. Артист делился трогательными воспоминаниями о своем отце, который передал ему фамильное кольцо — символ их неразрывной связи. Однако после того, как толпа разошлась, за маской стойкости начала проступать настоящая боль.

Стало известно, что с каждым днем состояние Филиппа ухудшается. Его близкие забили тревогу: певец жутко исхудал, осунулся и почти не ест. Людмила Дороднова, его верная помощница, заметила изменения в его поведении и эмоциональном состоянии. "Филипп почти перестал есть, — говорит она с беспокойством. — Тарелки остаются нетронутыми, а на кухне царит тишина".

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

Бедрос Киркоров был для Филиппа не просто отцом; он был его опорой и наставником. Их связь была глубокой и искренней, и уход Бедроса стал для сына настоящим шоком. "Он был для него настольной книгой", — отметила Людмила. Теперь, когда маяка больше нет, Филипп чувствует себя потерянным.

Ольга Новожилова, крестная мать Филиппа, также выразила свою тревогу. Она помнит, каким большим миром был для него его отец. "Филипп буквально боготворил своего отца", — сказала она с нежностью.

Шоу-бизнес в Telegram

2 апреля 2025, 17:22
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
RuNews24.ru✓ Надежный источник

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