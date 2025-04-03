Игорь Николаев показал свежее фото: поклонники бьют тревогу

Игорь Николаев перенес серьезную операцию на сердце.

Игорь Николаев представил поклонникам редкий снимок, где он позирует вместе с дочерью Вероникой, родившейся от брака с Юлией Проскуряковой. Фотография была сделана около школы, где учится девочка. Фанаты, увидев эту неожиданную публикацию, забили тревогу.

Известно, что в последние годы Николаев живет довольно замкнуто. Он перестал посещать светские мероприятия, включая премьеры фильмов своей супруги, несмотря на ее успешную карьеру в кино. Это породило слухи среди поклонников о возможных проблемах со здоровьем композитора. Некоторые предполагают, что ухудшение состояния заставило его сократить творческую активность.

Опубликованное музыкантом фото лишь усилило волнение публики. На снимке Николаев позирует вместе с дочерью Вероникой возле ее школы. Певец надел кепку и темные очки, а его волосы прикрывают лицо. Многие посчитали, что таким образом он пытается скрыть явные проблемы со здоровьем.

Не секрет, что после недавней операции внешний вид Николаева сильно изменился: он набрал вес и выглядит старше. Проскурякова ранее говорила о здоровье супруга, выражая желание, чтобы он был здоров, ведь все остальное у него уже есть: поддержка семьи, друзей, музыки и преданных фанатов по всему миру.

Полтора года назад Николаеву сделали серьезную операцию по шунтированию сосудов в районе сердца, чтобы восстановить кровоснабжение после третьего инфаркта. Артисту навсегда запретили употреблять спиртное.