Осунувшийся Киркоров встревожил своим видом после смерти отца

Певец Филипп Киркоров попал в центр внимания на премьере фильма "Батя 2. Дед". Мероприятие состоялось 31 марта в кинотеатре "Октябрь".

На этот раз внешний вид и поведение поп-короля вызвали особое беспокойство и тревогу у поклонников и журналистов. Артист, известный своим ярким стилем и харизмой, появился на мероприятии заметно похудевшим.

Изменения в его фигуре не остались незамеченными. Светские обозреватели отметили, что осунувшийся певец выглядит совсем не так, чем прежде.

На премьере Киркоров был одет в стильный джинсовый костюм, черную водолазку и дополнил образ беретом, сапогами-казаками и объемной подвеской. Несмотря на тщательно подобранный наряд, артист выглядел несколько угнетенным и не таким энергичным, как обычно. Обычно Филипп с удовольствием общается с журналистами и позирует для фотографов, но в этот вечер он держался сдержанно и предпочитал избегать лишних разговоров.

Это событие стало не первым публичным появлением Киркорова после трагической утраты — смерти его отца Бедроса. Артист уже успел принять участие в шоу "Маска", где он выступал в роли председателя жюри. В одном из эфиров он не смог сдержать слез, когда участник посвятил свой номер его покойному отцу. Филипп поделился своими чувствами, отметив, что его отец всегда с интересом смотрел это шоу, и этот выпуск стал первым, который Бедрос не увидит.