Обозлившаяся Седокова бросила в сторону умершего Яниса Тиммы жесткие обвинения

Анна Седокова молчала, чтобы не порочить репутацию погибшего баскетболиста.

Янис Тимма совершил самоубийство в подъезде многоквартирного дома в Москве, спустя неделю после оформления развода с Анной Седоковой. Баскетболисту было тридцать два года. Впоследствии отец спортсмена и некий Марк Пугачев, представившийся другом погибшего, стали публично предъявлять певице различного рода обвинения.

Седокову ругали за лицемерное проявление скорби, за пиар на трагедии, за воровство коллекции спортивных аксессуаров Яниса, которые якобы стоят баснословных денег. Кроме того, Анну упрекали в растрате денежных средств баскетболиста, который во время брака с певицей размотал все свое состояние. Все эти заявления, по словам Седоковой, не соответствуют действительности и наносят ее репутации непоправимый вред.

Спустя три месяца после произошедшей трагедии обозлившаяся из-за бесконечных упреков в ее адрес Анна Седокова тоже бросила в сторону умершего Яниса Тиммы жесткие обвинения. Поп-звезда заверила общественность, что после заключения брака с ней, который состоялся в сентябре 2020 года, Янис не работал или осуществлял трудовую деятельность на безвозмездной основе, в то время как она была занята работой. В связи с этим она задала риторический вопрос о том, чьи именно денежные средства в данном контексте уместно упоминать.

Также известно, что Райтис Тимма выражал хотел забрать телефоны, принадлежавшие его сыну. Отец баскетболиста жаловался журналистам на то, что ему не предоставляют доступ к аппаратам. Исполнительница прокомментировала и это, заявив, что она забрала себе телефоны, которые, по ее словам, Янис похитил у нее перед уходом.

Кроме того, она уточнила, что телефоны, принадлежавшие ее бывшему мужу, остались в распоряжении следственных органов, и это обстоятельство зафиксировано в материалах дела и подтверждается соответствующими доказательствами.