Вокруг наследства комментатора Василия Уткина разразился скандал

Василий Уткин после смерти не оставил завещания.

Спустя год после безвременной кончины легендарного спортивного комментатора Василия Уткина, чей харизматичный голос и остроумные репортажи полюбились миллионам болельщиков, его семья оказалась втянута в непростую судебную тяжбу. Вокруг его наследства разразился скандал.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, в собственности покойного Василия остались весьма ценные активы. Среди них – роскошный трехэтажный особняк с просторным бассейном, расположенный в живописном Подмосковье, стоимостью, по оценкам экспертов, около миллиона долларов. В столице, в престижном районе Хамовники, Уткину принадлежала компактная, но уютная квартира площадью всего 46 квадратных метров. Кроме того, наследникам предстоит разделить солидную коллекцию из трех автомобилей, марки и модели которых пока не разглашаются, но можно предположить, что страстный автолюбитель Уткин выбирал машины со вкусом.

По действующему законодательству, в отсутствие завещания все имущество должно быть передано наследникам первой очереди. В случае Василия Уткина, не имевшего детей и супруги, таковыми являются его мать и сестра. Однако, как выяснилось, завещательного распоряжения комментатор при жизни не оставил, что существенно осложняет процесс раздела и может привести к затяжным спорам.

Нотариус, ведущий дело о наследстве, в беседе с журналистами сообщил, что родители Василия Уткина уже предприняли необходимые юридические шаги и инициировали открытие наследственного дела. Казалось бы, процедура запущена, но ситуация оказывается не столь однозначной. Мама Василия, взволнованная неожиданным известием, в разговоре с прессой категорически опровергла информацию об открытии наследственного дела, заявив, что не знает ни о каких юридических процедурах.

Напомним, Василий Уткин скончался год назад, в расцвете лет, в возрасте 52 лет. Трагедия потрясла спортивное сообщество и многочисленных поклонников его таланта. Незадолго до скоропостижной смерти, всего за несколько месяцев, врачи диагностировали у него атеросклероз, вероятно, ставший следствием проблем с лишним весом. Известно, что вес Уткина значительно превышал 200 килограммов, что, безусловно, оказывало серьезную нагрузку на его организм.

