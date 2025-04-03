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Четверг 3 апреля

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Режиссер раскрыл ключ успеха Никиты Кологривого и сравнил его с Юрой Борисовым

Режиссер раскрыл ключ успеха Никиты Кологривого и сравнил его с Юрой Борисовым
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Алексей Зотов рассказал, почему зрители так любят Никиту Кологривого.

Режиссер Алексей Зотов проанализировал феномен популярности актера Никиты Кологривого, выделив в качестве ключевого элемента его неотразимое обаяние. Об этом сообщает Клео.ру.

Зотов также сравнил Кологривого с другим востребованным актером – Юрой Борисовым. По мнению режиссера, оба они обладают редкой способностью вызывать моментальную симпатию у зрителя, даже без слов.

"Ты смотришь на человека, и тебе просто приятно. Он может молчать – но ты все равно хочешь на него смотреть. Это как с Юрой Борисовым, например, в нашумевшей "Аноре", – делится своими наблюдениями Зотов.

Он уверен, что эта магнетическая притягательность – залог успешной карьеры в кинематографе. В качестве еще одного примера актерского обаяния Зотов приводит Анну Ардову, отмечая ее умение сохранять тепло и душевность даже в самых сложных и конфликтных сценах.

"Даже когда она ругается в кадре – видно, что за этим стоит тепло", – поясняет режиссер. Он подчеркивает, что это качество особенно важно для актеров, работающих в комедийном жанре. Зотов уверен, что именно эта способность вызывать положительные эмоции и заставляет зрителей сопереживать героям, созданным Кологривым, Борисовым и Ардовой.

Шоу-бизнес в Telegram

3 апреля 2025, 11:11
Никита Кологривый. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
КЛЕО✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дебошир Никита Кологривый обратился к Богу после приговора

Фото: YouTube / @okkomovies
Фото: YouTube / @okkomovies
Фото: Youtube / @kinovdetalyah
Фото: соцсети / @n.kologrivyy

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