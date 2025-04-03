Рэпер Егор Крид попал в аварию: Полный ужас

Рэпер Егор Крид попал в аварию на машине за 30 миллионов рублей.

Стало известно, что популярный 30-летний российский рэп-исполнитель Егор Крид стал участником дорожно-транспортного происшествия в Москве вечером вторника, 2 апреля. Согласно поступившим данным, автомобиль такси совершил столкновение с его дорогостоящим автомобилем марки Lamborghini Urus. Об инциденте артист сообщил в своем официальном Telegram-канале, где также опубликовал фотографии с места аварии, наглядно демонстрирующие последствия столкновения.

В своем сообщении Крид с иронией отметил, что жаль, что происшествие случилось не 1 апреля, и далее эмоционально описал ситуацию с таксистами в Москве как "полный ужас". Он выразил предположение, что водитель такси мог находиться в состоянии измененного сознания, и ссылаясь на слова пассажиров такси, которые находились в салоне автомобиля в момент столкновения, рэпер добавил, что они якобы подтвердили его подозрения о нетрезвом состоянии водителя. Чтобы проиллюстрировать силу удара, Крид сообщил, что дверь такси деформировалась настолько, что водитель не смог самостоятельно покинуть автомобиль. По словам артиста, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали водителя такси.

В завершение своего сообщения Крид призвал подписчиков быть бдительными и осторожными, особенно при использовании услуг такси. Он посоветовал, что в случае, если пассажиры почувствуют запах алкоголя или заметят странное поведение водителя, им следует немедленно попросить остановить автомобиль и покинуть его.

На опубликованных Кридом снимках с места аварии было видно, что такси врезалось в заднюю часть Lamborghini Urus. Трудно представить, в какую сумму обойдется ремонт элитного автомобиля, учитывая, что Егор Крид является владельцем Lamborghini Urus с 2021 года, приобретение которого обошлось ему, по некоторым данным, в 30 миллионов рублей.

