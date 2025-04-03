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Четверг 3 апреля

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Оскандалившийся Жерар Депардье ищет убежище в России

Оскандалившийся Жерар Депардье ищет убежище в России
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Жерар Депардье уже давно имеет российское гражданство.

Французский актер Жерар Депардье, имя которого оказалось в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, ищет убежище в России.

Согласно имеющимся сведениям, артист демонстрирует растущий интерес к российской культуре. В частности, отмечается, что он пополнил свою коллекцию матрешками и произведениями классиков русской литературы. Помимо этого, его личный кулинар, как сообщается, включил в меню блюда русской кухни, с особым акцентом на блины и борщ, которые, по имеющимся данным, пришлись актеру по вкусу.

Также стало известно, что Жерар Депардье занялся изучением русского языка, что связано с его планами по участию в российских кинопроектах. На данный момент, как сообщается, его русскоязычный вокабуляр пока ограничен лишь двумя словами: "женщина" и "люблю". По информации издания Metro, французский актер дал указание своему агенту установить контакты с российскими кинорежиссерами, надеясь на интересные предложения о работе.

Уточняется, что 25 марта Жерар Депардье, которого преследуют обвинения в сексуальном насилии, впервые предстал перед судом в Париже для дачи показаний. Сообщается, что артист допустил факт использования вульгарных выражений в прошлом и упомянул случайное прикосновение к бедру одной из заявительниц. Депардье, как передают, заявил о понимании возможной грубости своего поведения, объяснив это особенностями своего "русского характера".

Известно, что 29 апреля 2024 года Жерар Депардье был заключен под стражу в связи с обвинениями в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Первый инцидент, согласно сообщениям, произошел в 2014 году во время съемок фильма "Маг и сиамцы". Второй эпизод, как утверждается, случился в 2021 году на съемочной площадке ленты "Зеленые ставни". По словам заявительницы, Депардье домогался ее в период подготовки к съемкам.

Шоу-бизнес в Telegram

3 апреля 2025, 03:10
Жерар Депардье. Фото: Youtube / @kon_text
metro✓ Надежный источник

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