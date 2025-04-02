Бузова вынуждена отдать свою малышку на воспитание отцу: Там ей лучше

Ольга Бузова поделилась трогательной историей о своей любимой собаке Еве.

В последние дни певица, наконец, смогла вырваться из своего напряженного графика гастролей и командировок, что дало ей возможность забрать питомца к себе. Йоркширский терьер Ева стала неотъемлемой частью жизни Ольги с 2012 года и за это время успела завоевать любовь всей ее семьи.

Однако в последние годы артистка не могла уделять собаке достаточно внимания. Большую часть заботы о малышке взял на себя отец Бузовой. Певица понимает, что Ева уже пожилая, и осознает, что собаке осталось жить не так много.

Эта мысль стала для Бузовой настоящим испытанием — певица уже готовится к тяжелой потере. В 2022 году артистка уже пережила утрату другого любимца — шпица Челси, который скончался от диабета, несмотря на все усилия Ольги по его лечению.

Этот болезненный опыт заставил певицу еще больше ценить моменты с Евой. "Евочка уже взрослая, и, конечно, ей лучше у папы. Он за ней смотрит, гуляет, любит. Последние три года она чаще живет там. Не хочу быть эгоисткой, понимаю, что там ей лучше, ибо меня дома почти не бывает", — поделилась своими мыслями Бузова.

