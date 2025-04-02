Лечащий врач высказался о сроках выхода Кеосаяна из комы: Надежда существует

Врач, отвечающий за лечение телеведущего Тиграна Кеосаяна, сделал заявление о сроках выхода ведущего из комы. По словам специалиста, на данный момент давать точные прогнозы невозможно.

Как сообщает Topnews.ru, медицинская команда активно работает над стабилизацией состояния пациента. Однако конкретные сроки пока не могут быть названы.

"Мы предпринимаем все возможные меры для улучшения его состояния. Говорить о сроках выхода из комы сейчас преждевременно, но надежда на восстановление существует", — отметил лечащий врач Кеосаяна.

По словам специалистов, длительное нахождение в коматозном состоянии может значительно усложнить процесс выздоровления, однако у пациентов все же есть шансы на восстановление. Невролог Александр Комаров подчеркнул, что в некоторых случаях выход из комы может быть ускорен благодаря поддержке близких. "Голоса родных, медикаментозная терапия или специальные звуковые стимулы могут сыграть важную роль в процессе восстановления", — добавил он.

Напомним, что Тигран Кеосаян впал в кому в конце декабря после пережитой клинической смерти. Это стало шоком для его семьи и поклонников. В это трудное время его супруга Маргарита Симоньян регулярно посещает больницу и читает молитвы, надеясь на скорейшее выздоровление мужа.