Анне Седоковой предъявлено серьезное обвинение по делу Яниса Тиммы

Анна Седокова начала выходить в свет и почти оправилась от горя.

Смерть 32-летнего спортсмена Яниса Тиммы стала огромным ударом для его родителей, и они крайне тяжело это переносят. Стоит отметить, что Янис ушел из жизни из-за асфиксии в ночь на 17 декабря 2024 года. По слухам, причиной трагедии стал тяжелый разрыв с Анной Седоковой, с которым баскетболист не смог справиться.

После трагедии стали появляться различные неприятные детали. Родители Яниса, в частности, выражают уверенность, что обстоятельства его смерти не являются полностью ясными, поэтому до сих пор продолжается следствие. Родители стремятся выяснить, куда исчезла недвижимость, принадлежавшая Тимме. Более того, недавно отец баскетболиста, Райтис Тимма, сообщил об исчезновении уникальной коллекции спортивной одежды и обуви его сына.

Райтис Тимма поделился в социальных сетях, что коллекция сына отражает его путь в спорте. Кроме того каждый экземпляр одежды стоит немалых денег. Он посетовал, что это все собиралось годами, а теперь ничего не осталось.

Журналисты обратились к отцу Яниса, чтобы узнать его мнение о том, куда могла деться такая внушительная коллекция обуви. Родственник баскетболиста предъявил Анне Седоковой серьезное обвинение, обвинив ее в воровстве.

"Вопрос к Анне Седоковой. Но с нами она на связь так и не выходила", — ответил Райтис Тимма.

Отец спортсмена разместил в соцсетях фрагменты видеозаписей, на которых Янис и Анна запечатлены вместе, когда они еще были парой. На заднем плане, в гардеробной, видны полки с обувью, предположительно, с той самой коллекцией кроссовок. Райтис Тимма уточнил, что у баскетболиста была собрана целая коллекция кроссовок Jordan, а также обувь от таких известных брендов, как Christian Louboutin, Gucci и Giuseppe Zanotti, стоимость каждой пары которой составляла от 700 до 1000 евро.

