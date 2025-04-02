Анне Седоковой предъявлено серьезное обвинение по делу Яниса Тиммы

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Среда 2 апреля

10:33Ольга Орлова заговорила о разводе: Самое важное – сделать работу над ошибками 09:28Анне Седоковой предъявлено серьезное обвинение по делу Яниса Тиммы 08:34Разведенную Паулину Андрееву заметили в компании мужчин: любовный треугольник 06:23Анна Седокова потеряла крупную сумму денег после смерти Яниса Тиммы 03:42После трагедии на концерте Елена Ваенга ужесточила меры безопасности 00:11Рудковская сравнила Меган Маркл с принцессой Дианой и посочувствовала принцу Гарри 23:14Шаляпин отреагировал на рождение дочери у своей бывшей пассии Цымбалюк-Романовской 22:00Пережившая смерть бывшего мужа Седокова перестала скрывать подарки от нового любовника 20:57Петросян сделал заявление об идее превратить дом Пугачевой в филиал "Аншлага" 19:41Пригожин набросился на молодую певицу в эфире популярного шоу 18:40Осунувшийся Киркоров встревожил своим видом после смерти отца 17:47С вымотанной Бузовой происходят жуткие вещи: Просыпаюсь вся в поту 16:38Нагиев сенсационно рассекретил внебрачного сына: Впервые звучит это имя 15:43Бывший Бородиной бросил камень в огород Сердюкова: На любителя 14:52Московские рестораторы поддержали упрощение порядка установки летних веранд 14:28Сергей Лазарев сильно поднял гонорары – вот причина 13:41Живущий за границей Андрей Макаревич* столкнулся с финансовыми проблемами 11:50Депутаты уготовили замку Пугачевой и Галкина* необычную судьбу 11:11Ксения Собчак заговорила о разводе после дорогих подарков от другого мужчины 10:17Филипп Киркоров впервые после смерти отца вышел в свет под ручку с высокой блондинкой 09:36Стало известно, как на самом деле Павел Прилучный относится к романам бывшей жены 08:40Позорное выступление Татьяны Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как Глюкоза 06:44Анна Седокова призналась, кто в ее семье заменил погибшего Яниса Тимму 03:37Судебное решение по квартире Ларисы Долиной вызвало общественный резонанс: Мутная история 00:19Похороны Кузьмина завершились настоящим скандалом 22:13После возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для дела 21:41Изменившаяся до неузнаваемости Загитова всполошила россиян 21:09Гузеева раскрыла главные секреты съемок "Давай поженимся": Продюсеры давно махнули рукой 20:11Ковальчук откровенно рассказала о семейной жизни с Харламовым: У него есть свои секреты 19:41Кудрявцева устроила разборки с известной певицей в эфире популярного шоу 18:26Впервые мама: бывшая жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская родила дочь в 46 лет 18:05Вдовец Шепелев готовится жениться второй раз уже грядущим летом 16:51Тоже спортсмен: Седокову заподозрили в романе с новым мужчиной после смерти Тиммы 16:12Жителей Подмосковья приглашают на "Экологические игры" 15:38Бородина похвасталась очень дорогим кулоном после пропажи у бывшего мужа крупной суммы 14:13Уехавшая Пугачева получила "удар по лицу" от России 13:14Виновница "голой" вечеринки Анастасия Ивлеева покинула Россию 12:52Заболевший онкологией Буйнов пострадал из-за страшного поступка в прошлом 11:58Выяснилось, что Бедросу Киркорову был поставлен неверный диагноз 11:10Леонид Якубович сделал громкое заявление после позорного эфира: Я ухожу 09:52Татьяна Буланова разлучилась со своим молодым мужем: Держусь пока 09:01В Сети неожиданно всплыл тщательно скрываемый Пугачевой факт 06:14Почуявшего свободу Петросяна застали за флиртом с молоденькой блондинкой 00:41Дочь Пригожина "раскошелилась" на несуразную сумму ради идеальной фигуры 21:30В светских кругах назревает громкий скандал: что не поделили Жуков и Костюшкин? 18:51Лолита неожиданно встала на сторону Ксении Бородиной в вопросе о мужиках 15:09Почему Максиму Галкину* грозит изгнание из Европы? 12:27Как не стать копией одинаковых инста див? 09:02Агата Муцениеце накричала на дочь после проигрыша бывшему мужу в суде 06:29Бен Аффлек раскрыл истинную причину расставания с Дженнифер Лопес
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Анне Седоковой предъявлено серьезное обвинение по делу Яниса Тиммы

Анне Седоковой предъявлено серьезное обвинение по делу Яниса Тиммы
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Анна Седокова начала выходить в свет и почти оправилась от горя.

Смерть 32-летнего спортсмена Яниса Тиммы стала огромным ударом для его родителей, и они крайне тяжело это переносят. Стоит отметить, что Янис ушел из жизни из-за асфиксии в ночь на 17 декабря 2024 года. По слухам, причиной трагедии стал тяжелый разрыв с Анной Седоковой, с которым баскетболист не смог справиться.

После трагедии стали появляться различные неприятные детали. Родители Яниса, в частности, выражают уверенность, что обстоятельства его смерти не являются полностью ясными, поэтому до сих пор продолжается следствие. Родители стремятся выяснить, куда исчезла недвижимость, принадлежавшая Тимме. Более того, недавно отец баскетболиста, Райтис Тимма, сообщил об исчезновении уникальной коллекции спортивной одежды и обуви его сына.

Райтис Тимма поделился в социальных сетях, что коллекция сына отражает его путь в спорте. Кроме того каждый экземпляр одежды стоит немалых денег. Он посетовал, что это все собиралось годами, а теперь ничего не осталось.

Журналисты обратились к отцу Яниса, чтобы узнать его мнение о том, куда могла деться такая внушительная коллекция обуви. Родственник баскетболиста предъявил Анне Седоковой серьезное обвинение, обвинив ее в воровстве.

"Вопрос к Анне Седоковой. Но с нами она на связь так и не выходила", — ответил Райтис Тимма.

Отец спортсмена разместил в соцсетях фрагменты видеозаписей, на которых Янис и Анна запечатлены вместе, когда они еще были парой. На заднем плане, в гардеробной, видны полки с обувью, предположительно, с той самой коллекцией кроссовок. Райтис Тимма уточнил, что у баскетболиста была собрана целая коллекция кроссовок Jordan, а также обувь от таких известных брендов, как Christian Louboutin, Gucci и Giuseppe Zanotti, стоимость каждой пары которой составляла от 700 до 1000 евро.

Шоу-бизнес в Telegram

2 апреля 2025, 09:28
Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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