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Среда 2 апреля

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Разведенную Паулину Андрееву заметили в компании мужчин: любовный треугольник

Разведенную Паулину Андрееву заметили в компании мужчин: любовный треугольник

Паулина Андреева в этом году развелась с Федором Бондарчуком. Об этом актриса сама сообщила в своих соцсетях и развеяла все домыслы поклонников.

После недавнего и, безусловно, громкого развода с известным режиссером Федором Бондарчуком, актриса Паулина Андреева, похоже, совсем не скучает. Напротив, погрузившись в водоворот новых проектов, она с головой окунулась в работу в культурной столице России – Санкт-Петербурге. Актриса, известная своим трудолюбием и избирательностью в ролях, в данный момент занята на съемках одного из самых ожидаемых кинопроектов сезона, где ей досталась одна из ключевых ролей.

На съемочной площадке в Санкт-Петербурге Паулина оказалась в блестящей компании мужчин, заметных фигур российского кинематографа – харизматичного Юрия Борисова и популярного Ивана Янковского. Ходят слухи, что сюжетная линия картины подразумевает сложный любовный треугольник, где романтические отношения свяжут героиню Андреевой с обоими яркими актерами. Поклонники уже предвкушают накал страстей на экране.

Стоит напомнить, что новость о расторжении брака Паулины и Федора, после девяти лет совместной жизни, прозвучала как гром среди ясного неба в конце марта. Андреева, всегда отличавшаяся скромностью и нежеланием выносить личное на публику, предсказуемо воздержалась от комментариев о причинах разрыва.

Известно, что у бывших супругов растет маленький сын Иван. Еще прошлой осенью Паулина приняла решение покинуть их роскошный загородный дом в престижном поселке Раздоры и переехала с ребенком в Санкт-Петербург. По информации из близкого окружения пары, Федор Бондарчук продолжает обеспечивать благополучие бывшей жены и сына. Поговаривают, что просторная московская квартира также осталась в распоряжении Паулины, что говорит о его щедрости и желании сохранить комфорт для их общего ребенка.

Шоу-бизнес в Telegram

2 апреля 2025, 08:34
Паулина Андреева. Фото: Youtube / @kinovdetalyah
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Фоторепортаж

Роковая женщина: любимые мужчины Паулины Андреевой

В фильме "Саранча" Паулина Андреева и Петр Федоров снимались в настолько откровенных сценах, что было неудобно самим актерам.
Говорят, на съемках сериала "Метод" от Константина Хабенского и Паулины Андреевой буквально искры летели.
А еще Паулина Андреева играет в театре. Ее партнером был Игорь Верник.
В спектакле актриса воплотила образ легкомысленной секретарши.
В сериале "Оттепель" у Авуоины Андреевой была эпизодическая роль. но зато постельная сцена с многодетным отцом Евгением Цыгановым.
В картине "Статус: свободен" Паулина Андреева снялась с Данилой Козловским. Их пару сочли очень органичной.
В жизни же Паулина Андреева выходит в свет с режиссером Федором Бондарчуком.

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