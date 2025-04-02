Разведенную Паулину Андрееву заметили в компании мужчин: любовный треугольник

Паулина Андреева в этом году развелась с Федором Бондарчуком. Об этом актриса сама сообщила в своих соцсетях и развеяла все домыслы поклонников.

После недавнего и, безусловно, громкого развода с известным режиссером Федором Бондарчуком, актриса Паулина Андреева, похоже, совсем не скучает. Напротив, погрузившись в водоворот новых проектов, она с головой окунулась в работу в культурной столице России – Санкт-Петербурге. Актриса, известная своим трудолюбием и избирательностью в ролях, в данный момент занята на съемках одного из самых ожидаемых кинопроектов сезона, где ей досталась одна из ключевых ролей.

На съемочной площадке в Санкт-Петербурге Паулина оказалась в блестящей компании мужчин, заметных фигур российского кинематографа – харизматичного Юрия Борисова и популярного Ивана Янковского. Ходят слухи, что сюжетная линия картины подразумевает сложный любовный треугольник, где романтические отношения свяжут героиню Андреевой с обоими яркими актерами. Поклонники уже предвкушают накал страстей на экране.

Стоит напомнить, что новость о расторжении брака Паулины и Федора, после девяти лет совместной жизни, прозвучала как гром среди ясного неба в конце марта. Андреева, всегда отличавшаяся скромностью и нежеланием выносить личное на публику, предсказуемо воздержалась от комментариев о причинах разрыва.

Известно, что у бывших супругов растет маленький сын Иван. Еще прошлой осенью Паулина приняла решение покинуть их роскошный загородный дом в престижном поселке Раздоры и переехала с ребенком в Санкт-Петербург. По информации из близкого окружения пары, Федор Бондарчук продолжает обеспечивать благополучие бывшей жены и сына. Поговаривают, что просторная московская квартира также осталась в распоряжении Паулины, что говорит о его щедрости и желании сохранить комфорт для их общего ребенка.

