Рудковская сравнила Меган Маркл с принцессой Дианой и посочувствовала принцу Гарри

Меган Маркл опять отличилась на публике.

Согласно сообщениям прессы, британский принц Гарри объявил 25 марта о своем решении покинуть пост патрона благотворительного фонда Sentebale, который он основал в 2006 году в память о своей матери, принцессе Диане. В качестве объяснения своего ухода принц, как сообщается, назвал "невыносимую ситуацию" в организации. Однако директор фонда, София Чандаука, в свою очередь, публично обвинила младшего сына короля Карла III в "нападках, травле и создании токсичной рабочей обстановки".

После этого инцидента в Сети завирусилась видеозапись с благотворительного матча по поло, в котором принц принимал участие в прошлом году в компании близких друзей. София Чандаука заявила, что герцог Сассекский, по ее словам, едва не сорвал данное мероприятие, приехав на матч в сопровождении съемочной группы Netflix.

Кроме того, Чандаука также отметила, что Меган Маркл неожиданно появилась на мероприятии без предварительного уведомления, и не одна, а в сопровождении своей подруги, теннисистки Серены Уильямс. По словам директора фонда, ей пришлось импровизировать и искать выход из ситуации, так как она не была готова к такому визиту. Бывшая актриса, как рассказала Чандаука, устроила на мероприятии своеобразное "шоу", выйдя на сцену, чтобы забрать кубок, а затем вручить его своему мужу, после чего пара обменялась поцелуем в губы.

Затем, когда София Чандаука присоединилась к игрокам, чтобы сфотографироваться с участниками, Меган Маркл, которая, по словам директора фонда, прочно заняла место рядом с принцем, выразила нежелание, чтобы директор фонда позировала рядом с главным попечителем. Вместо этого герцогиня Сассекская, как утверждает Чандаука, слегка отодвинулась, дав понять, что Чандауке следует встать рядом с ней. В результате, руководитель фонда, по ее словам, была вынуждена наклониться и буквально пролезть под кубком, чтобы занять место, которое ей указала герцогиня.

София Чандаука, как цитирует Daily Mail, пояснила, что принц просил ее сделать некое заявление в поддержку герцогини, на что она ответила отказом, объяснив это не отсутствием у нее сочувствия к герцогине, а пониманием возможных последствий такого шага. Кроме того, Чандаука подчеркнула, что Sentebale не может и не будет выступать в качестве "продолжения пиар-машины Сассексов".

О сложившейся ситуации, связанной с бывшей американской актрисой и британским принцем, высказалась Яна Рудковская. Телеведущая и продюсер выразила согласие с мнением о том, что Меган Маркл продемонстрировала неуместное поведение на публичном мероприятии. Яна Рудковская, с иронией, заметила, что задается вопросом, не возникало ли у принца, хотя бы в глубине души, сожалений о своем выборе супруги, даже при наличии большой любви, поскольку, по ее мнению, существует слишком большая пропасть между ними.

Рудковская также провела параллель с принцессой Дианой, отметив, что та также чувствовала себя чужой в королевской семье. Однако, подчеркнула телеведущая, Диана, будучи представительницей известной аристократической британской семьи, обладала навыками поведения в обществе, соответствующими ее положению. В заключение, Яна Рудковская добавила, что ей интересно, одобрила бы ли леди Ди выбор сына, учитывая, что, хоть и сама принцесса Диана не была всеобщей любимицей в королевской семье, тем не менее, она принадлежала к аристократии.