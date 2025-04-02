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Среда 2 апреля

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Анна Седокова потеряла крупную сумму денег после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова потеряла крупную сумму денег после смерти Яниса Тиммы
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Многие звезды шоу-бизнеса терпят убытки в сфере предпринимательства.

Как известно, для многих российских знаменитостей карьера на сцене становится лишь ступенькой к новым горизонтам, и после успеха в шоу-бизнесе они нередко пробуют свои силы в предпринимательстве. Одни открывают собственные рестораны, стремясь покорить гастрономический Олимп, другие же запускают онлайн-школы или даже модные бренды одежды.

Однако, как показывает реальность, не все бизнес-начинания звезд оказываются успешными, и вместо ожидаемых барышей их предприятия могут приносить лишь финансовые потери. Как сообщает СМИ, такие известные персоны, как Анна Седокова, Тимати, Влад А4 и Стас Ярушин, столкнулись с убытками, исчисляемыми десятками миллионов рублей, в своих коммерческих проектах.

У певицы Анны Седоковой, как известно, имеется собственный онлайн-бутик модной одежды. Эта бизнес-идея была воплощена в жизнь еще в 2016 году, и в лучшие времена проект приносил владелице миллионные доходы. Тем не менее, к исходу 2024 года интернет-магазин прекратил свою работу. Сообщается, что это печальное событие произошло вскоре после трагической кончины бывшего супруга Анны, Яниса Тиммы.

По сведениям, опубликованным прессой, за последний отчетный период выручка компании "Ла Стори" продемонстрировала спад, снизившись с 6,7 миллиона до 2 миллионов рублей. Более того, финансовый результат компании из прибыльного стал убыточным. Если в 2023 году Седокова, будучи единоличной хозяйкой предприятия, зафиксировала чистую прибыль в размере 527 тысяч рублей, то уже в 2024 году баланс сместился в отрицательную сторону, и компания показала убыток в 396 тысяч рублей.

Популярный видеоблогер Влад А4, как выяснилось, является совладельцем ресторана "Пицца Плюс" на равных правах с известным ресторатором Антоном Пинским. Уточняется, что данная компания за год сумела значительно нарастить свою выручку, продемонстрировав впечатляющий рост в 853% – с 1,9 миллиона до 18 миллионов рублей. Однако, несмотря на столь стремительный взлет оборотов, ресторанный бизнес пока не приносит прибыли и продолжает оставаться в минусе. Подчеркивается, что за 2024 год отрицательное значение прибыли стало еще более внушительным: если в 2023 году убытки составляли 9,4 миллиона рублей, то в 2024 году эта цифра возросла до 26 миллионов рублей.

Аналогичная ситуация, по всей видимости, наблюдается и в другом совместном проекте Пинского, на этот раз с участием рэп-исполнителя Тимати. Речь идет о компании "Никитинская 24", где Пинскому и Тимати принадлежит по 20% акций, в то время как контрольный пакет в 60% распределен между пятью другими партнерами. Согласно информации, полученной журналистами, выручка этого заведения в 2024 году увеличилась с нулевой отметки до впечатляющих 590 миллионов рублей. Тем не менее, подчеркивается, что ресторан продолжает генерировать убытки, которые в настоящее время составляют 29 миллионов рублей, хотя годом ранее они были еще более существенными и достигали 49 миллионов рублей.

Также известно, что в конце 2020 года известный актер и певец Стас Ярушин инвестировал собственные средства в создание онлайн-платформы для обучения спортивным профессиям. Однако, как оказалось, с момента запуска этот бизнес так и не вышел на прибыльный уровень. Сообщается, что по итогам 2024 года выручка компании "Спортунивер", в которой артист владеет долей в 42,5%, составила всего 2,7 миллиона рублей, что на 1 миллион меньше, чем годом ранее. В то же время, убыток за 2024 год составил 2,3 миллиона рублей, что, как отмечается, свидетельствует о некотором улучшении финансовой ситуации, поскольку в 2023 году эта сумма была значительно выше и достигала 4,9 миллиона рублей.

Шоу-бизнес в Telegram

2 апреля 2025, 06:23
Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

Певица Жасмин.
Певица Виктория Дайнеко.
Певец Дима Билан.
Певица Диана Гурцкая.
Певица Юлианна Караулова.
Певица Сати Казанова.
Певица Анна Семенович.
Певица Анна Седокова.
Певец Николай Басков.
Певица Зара.
Певец Шура.
Солистка группы А-Студио Кети Топурия.
Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков.

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