Нагиев сенсационно рассекретил внебрачного сына: Впервые звучит это имя

Дмитрий Нагиев впервые рассказал о своем внебрачном сыне Марке. Известно, что наследнику телеведущего и актера уже 16 лет.

Новость стала настоящей сенсацией, поскольку информация о мальчике уже давно циркулировала в СМИ, но только теперь получила официальное подтверждение от самого Нагиева. В интервью изданию "Собака.ru" Дмитрий признался, что до этого момента не делился подробностями о своем сыне.

Он отметил, что проводит много времени с Марком и активно участвует в его жизни. По словам Нагиева, их отношения полны живых споров, особенно когда дело касается кинематографа.

"Я все время спорю со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет, и мы часто обсуждаем фильмы. Он увлечен только самым качественным и глубоким кино, а я иногда просто не готов к таким "тяжелым" фильмам", — рассказал телеведущий.

Дмитрий отметил, что его сын активно рекомендует ему смотреть различные шедевры, однако сам Нагиев предпочитает более легкие жанры. Актер с юмором добавил, что на данном этапе своей жизни он предпочитает избегать тяжелых тем в кино и наслаждаться более простыми сюжетами.

Ранее у Нагиева официально был только один сын — Кирилл. Слухи о существовании второго наследника начали появляться после того, как телеведущий однажды упомянул Кирилла как "старшего". В 2021 году он также публично поздравил Марка с днем рождения, что косвенно подтвердило информацию о его существовании.