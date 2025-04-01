Депутаты уготовили замку Пугачевой и Галкина* необычную судьбу

Алла Пугачева и ее муж-иноагент оставили свой дом и уехали за границу.

Роскошный особняк певицы Аллы Пугачевой и ее мужа-иноагента Максима Галкина*, находящийся в деревне Грязи Московской области, продолжает оставаться без новых владельцев, несмотря на активные попытки риелторов. В итоге судьбу здания начали обсуждать парламентарии. Депутаты уготовили замку достаточно необычную участь.

В День смеха депутат Брянской областной думы и глава общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов рассказал изданию "Абзац" о своем оригинальном предложении. Он предложил переоборудовать здание под резиденцию для участников популярного юмористического шоу "Аншлаг". По его мнению, этот проект мог бы положительно повлиять на ситуацию вокруг особняка и создать позитивную атмосферу среди россиян.

По словам Иванова, споры относительно дальнейшей судьбы дома возникли еще несколько лет назад. Одни предлагали передать здание государству, другие — продать его через аукцион. Но политик настаивает на подходе с долей юмора, утверждая, что именно смех помогает сохранять бодрость духа даже в самые трудные времена. Иванов напомнил, что коллектив "Аншлага" уже много лет радует зрителей своим творчеством.

Парламентарий предлагает организовать в замке творческий центр, где артисты могли бы продолжать создавать новые номера. Это позволит сохранить культурное наследие и сделать здание популярным местом для посетителей. Иванов уверен, что такой подход приведет к созданию уникального центра юмора и сатиры, который привлечет гостей со всего мира.

Иванов подчеркивает, что его идея носит шуточный характер, однако признает, что в каждой шутке есть доля истины. По его мнению, в современном мире крайне важно сохранять чувство юмора и относиться ко всему проще. Депутат также отметил, что целью его предложения было поднять настроение окружающим и надеется, что оно окажется успешным.

Тем временем Алла Пугачева готовится выпустить песню, посвященную героям Великой Отечественной войны. Хотя трек был временно размещен в интернете, вскоре он пропал, вызвав удивление у поклонников. Директор певицы Елена Чупракова заявила, что официальная премьера состоится 11 апреля, отказавшись давать дальнейшие комментарии.

Пугачева постепенно дистанцируется от России, но ее коллеги продолжают оказывать ей поддержку. Так, Лариса Долина и Александр Шоуа выразили свое уважение к ее достижениям и призвали не лишать певицу российских наград. Лидер группы "Бахыт-Компот" Вадим Степанцов объяснил позицию артистов, остающихся в стране, утверждая, что они вынуждены поддерживать друг друга, поскольку находятся в одной лодке с Пугачевой.

*признан в России иностранным агентом.