Похороны Кузьмина завершились настоящим скандалом

Вместо тихих воспоминаний и слов скорби – шквал обвинений и горькие признания: поминки брата Владимира Кузьмина превратились в эпицентр семейной драмы.



Траурная церемония прощания с Александром Кузьминым, братом известного музыканта Владимира Кузьмина, завершилась настоящим скандалом. Похороны прошли в присутствии близких: дочерей Варвары и Сюзанны, сына Василия и вдовы Наталии. Однако поминки, призванные стать вечером светлых воспоминаний, обернулись громким выяснением отношений.

Инцидент спровоцировала речь дочери Александра, Сюзанны. Не сдерживая эмоций, она публично рассказала о сложных и отчужденных отношениях с отцом. Сюзанна призналась, что никогда не чувствовала особой близости к нему и сожалеет об упущенной возможности встретиться с отцом незадолго до его смерти.

Она сказала, что ей стыдно, что она не встретилась с ним, пояснив, что не знала, что это будет последний раз. Сюзанна также выразила обиду на отца из-за его публичных высказываний, в которых он представлял их, детей, в негативном свете. Она возмущалась, что отец рассказывал, будто они плохие дети, бросили его, хотя сам вообще не принимал участие в ее жизни.

Кульминацией скандала стали обвинения, брошенные в сторону присутствующих на поминках друзей Александра. Сюзанна прямо обвинила их в причастности к алкоголизму отца, вопрошая, как они сейчас все говорят, какой он талантливый, а кто ему наливал из них, кто с ним пил и кто довел его до этого.

Впрочем, Сюзанна высказалась, что не будет вспоминать обиду на отца, поскольку все же гордится им и понимает, что его амплуа не позволяло превратиться в заботливого отца.

Отметим, что другая дочь Александра, Варвара, проигнорировала похороны из-за давней обиды на отца. Знаменитый брат музыканта Владимир Кузьмин также не присутствовал на церемонии, но, по словам вдовы, оказал финансовую помощь в организации похорон.

