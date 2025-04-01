Сергей Лазарев сильно поднял гонорары – вот причина

Сергей Лазарев стал знаменит еще в 2000-х годах.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал прессе, сколько зарабатывает на корпоративах Сергей Лазарев. Оказалось, в этом году исполнитель серьезно поднял цену за выступление на частных мероприятиях.

Сергей Лазарев получил известность как участник группы Smash!!, пользовавшейся большой популярностью в 2000-х годах. После распада группы музыкант смог не только удержать свою популярность, но и дважды представлял Россию на конкурсе "Евровидение". На сегодняшний день в репертуаре артиста множество хитов, а его концертный график очень насыщен: каждый месяц Лазарев выступает с большим количеством концертов как в России, так и за ее пределами.

Сергей Дворцов объяснил, что столь значительный спрос на выступления исполнителя дал ему возможность увеличить стоимость своих услуг сразу в два раза. Шоумен также добавил, что в настоящее время Лазарев является одним из наиболее востребованных российских артистов.

Продюсер сообщил, что гонорары Сергея Лазарева на данный момент увеличились и составляют 8,5 млн рублей за проведение частного концерта. Также Дворцов охарактеризовал Лазарева как одного из самых популярных артистов отечественной эстрады, пользующегося любовью девушек, женщин и молодежи, назвав его "большим молодцом" и "трудягой".

