Уехавший из Москвы Лазарев рассказал о поисках любви

Cергей Лазарев продолжает большой гастрольный тур по Дальнему Востоку. Позади – Владивосток и Хабаровск. Два подряд сольных концерта в Благовещенске продолжили череду аншлагов. Корреспондент "Дни.ру" побывал на выступлении певца.

41-летний Сергей Лазарев находится сегодня на пике вокальной и физической формы. И, вне всякого сомнения, относится к числу топовых российских исполнителей. Секрет прост – это и талант, и перфекционизм, и уважение к зрителю. Именно поэтому в любом городе большой страны страны зрители видят ту же программу, которую артист показывал в Москве и Петербурге. Свет, звук, светодиодные экраны, костюмы – Лазарев подходит к делу основательно, масштабно, без скидок.

Нескольким фурам с оборудованием понадобилось 14 дней, чтобы преодолеть более шести тысяч километров от столицы и добраться до самого отдаленного региона страны. На такой подвиг мало кто из артистов сегодня способен.

Лазарева не было в Благовещенске шесть лет. В тот приезд и программа, и ситуация в стране были другими. Да и сам артист за это время изменился – появились новые темы, новые песни, новые номера. Неизменным осталось лишь его умение качественно работать на сцене и держать на протяжении двух часов зал.

При этом на Дальний Восток он привез не просто концерт с набором песен, а музыкальный спектакль о любви и ее поисках. Главные герои – песни, звучащие в них диалоги и монологи, которые рассказывают о самом важном и самом сильном чувстве не свете. Наверное, поэтому у Сергея Лазарева так много хитов с качественной поэзий, мелодизмом и стильными аранжировками.

Он с легкостью собирает полные залы, хотя в регионах билеты по 5-7 тысяч считаются довольно дорогими. Но просто люди знают, что за эту сумму получат два часа радости, энергии и хорошего настроения, отвлекутся от проблем и забудут о рутине. Это дорогого стоит.

Поэтому Сергей Лазарев – праздник, который все всегда везде ждут.