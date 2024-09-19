Уехавший из Москвы Лазарев рассказал о поисках любви

Сын Фриске дебютировал в кино Тесты Гузеева нарушила запрет Первого канала Игры Сонник

Топ новостей недели

Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этомКрутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну ДоронинуРодные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим старикомСтрашно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком Галкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детяхГалкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детях

Лента новостей

Четверг 19 сентября

17:53Докторская колбаса: стали известны детали райдера Бузовой 16:27Илья Авербух заявил о планах на третьего ребенка: Собираюсь с силами 15:34Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club 15:17Техношатер с VR-зоной и лазерное шоу: в Москве пройдет "Ночь инноваций" 14:17Тест для заставших СССР: эти вещи были в советские времена или нет? 12:55Кудрявцева сделала заявление об отъеме "Телеграма" у находящегося под следствием Дурова 12:08В жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещи 10:41Новый спутник был вынужден отдуваться за появившуюся на публике Ходченкову 10:3270-летняя певица и композитор Ирина Грибулина ответила на вопрос о пятом браке с молодым 09:06Познер подробно рассказал о возвращении на Первый канал после долгого молчания 06:17Почему мы конфликтуем и как помочь себе в гневе? 03:38Книжные новинки сентября: эти романы и детективы согреют душу прохладным вечером 00:12Случится непоправимое: сделано заявление о резких изменениях в жизни отца принца Гарри 20:43"Есть желание раздуть новый скандал": Алсу прокомментировала слухи о разделе имущества 19:56"Тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи, малыши!" раскритиковала звезд из телевизора 19:15Андрей Воробьев отметил важную роль управляющих компаний для создания комфортных условий для жителей Подмосковья 18:11Telegram все: кто пытается отобрать детище Павла Дурова? 17:11Столичные производители реабилитационного оборудования помогают бойцам СВО 16:58Никита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой Красновой 16:22Продукты питания и одежда: как москвичи помогают жителям новых территорий 15:42Алсу намерена делить имущество с Абрамовым на международном уровне 15:01Тест: угадай советский фильм по кадру с героем на пляже у моря 14:23Мосгордума утвердила руководящий состав на первом заседании нового созыва 13:18Сделано заявление о разводе тайно вернувшегося в Россию внука Пугачевой с женой 12:02Вопрос на 5 миллионов: Жуков атаковал наживающегося на его наследии двойника 10:51Харламов стал совсем другим человеком после свадьбы с Ковальчук 09:04Хилькевич в третий раз стала мамой и показала ребенка 08:21Как сегодня выглядит могила "дяди Володи" Ухина из "Спокойной ночи, малыши!" 06:23Милла Йовович внезапно объявилась после долгой пропажи и сделала заявление 03:0161-летняя Деми Мур рассказала о жутких последствиях погони за вечной молодостью 00:12Держались за руки и были счастливы: Лопес и Аффлека застукали вместе после расставания 20:5043-летний Алексей Чадов стал отцом во второй раз 19:40Поклонники беспокоятся: у мужа Королевой появилась длинноногая муза 18:59Жена иноагента Пугачева рассказала о своих ценностях в швейцарском банке 18:16Недавно ставшего отцом Аршавина снова окольцевали? 16:55Поразительно похожий на маму сын Жанны Фриске дебютировал в кино 16:31Фаворит Пугачевой выдал причину ее размолвки с Киркоровым 15:44"Пожалуйста, не разводитесь": Сергей Жуков раскрыл правду о взаимоотношениях в семье 15:17 В "Олимпийском" откроется водный комплекс с 15 бассейнами – Мэр Москвы 14:50Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность 14:46Тест: угадай культовый советский фильм по живописному кадру с природой 12:19Получивший жуткую травму во время работы Нагиев отказался покидать сцену 11:03Свободолюбивая Гузеева беспардонно нарушила запрет Первого канала 09:30"Были на грани развода": откровения "фабриканта" Асташенка о взрослой жене и дочери 09:19Модные бутики и дорогие рестораны: как Бородина балует младшую дочь 06:19"Мутки в стиле 90-х": Дакота сообщила о столкновении с аферистами 03:43Никто не пришел: друзья принца Гарри забыли о его юбилее 00:06Почему Бледанс категорически отказалась становиться многодетной матерью 21:31Григорьев-Апполонов раскрыл свое истинное отношение к бывшей супруге 20:49"Так сложилась жизнь": Виктор Добронравов рассказал об отношениях с отцом и братом
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Уехавший из Москвы Лазарев рассказал о поисках любви

Уехавший из Москвы Лазарев рассказал о поисках любви
2

Cергей Лазарев продолжает большой гастрольный тур по Дальнему Востоку. Позади – Владивосток и Хабаровск. Два подряд сольных концерта в Благовещенске продолжили череду аншлагов. Корреспондент "Дни.ру" побывал на выступлении певца.

41-летний Сергей Лазарев находится сегодня на пике вокальной и физической формы. И, вне всякого сомнения, относится к числу топовых российских исполнителей. Секрет прост – это и талант, и перфекционизм, и уважение к зрителю. Именно поэтому в любом городе большой страны страны зрители видят ту же программу, которую артист показывал в Москве и Петербурге. Свет, звук, светодиодные экраны, костюмы – Лазарев подходит к делу основательно, масштабно, без скидок.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Нескольким фурам с оборудованием понадобилось 14 дней, чтобы преодолеть более шести тысяч километров от столицы и добраться до самого отдаленного региона страны. На такой подвиг мало кто из артистов сегодня способен.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Лазарева не было в Благовещенске шесть лет. В тот приезд и программа, и ситуация в стране были другими. Да и сам артист за это время изменился – появились новые темы, новые песни, новые номера. Неизменным осталось лишь его умение качественно работать на сцене и держать на протяжении двух часов зал.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

При этом на Дальний Восток он привез не просто концерт с набором песен, а музыкальный спектакль о любви и ее поисках. Главные герои – песни, звучащие в них диалоги и монологи, которые рассказывают о самом важном и самом сильном чувстве не свете. Наверное, поэтому у Сергея Лазарева так много хитов с качественной поэзий, мелодизмом и стильными аранжировками.

Он с легкостью собирает полные залы, хотя в регионах билеты по 5-7 тысяч считаются довольно дорогими. Но просто люди знают, что за эту сумму получат два часа радости, энергии и хорошего настроения, отвлекутся от проблем и забудут о рутине. Это дорогого стоит.

Поэтому Сергей Лазарев – праздник, который все всегда везде ждут.

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2024, 17:56
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

Любовь Зайцева. Фото: Дни.ру
Ольга Кузьмина. Фото: Дни.ру
Сергей Лазарев. Фото: Дни.ру
Юлия Волкова. Фото: Дни.ру
Влад Топалов. Фото: Дни.ру
Яна Поплавская. Фото: Дни.ру
Глюкоза. Фото: Дни.ру
Александр Головин. Фото: Дни.ру
Анна Цуканова-Котт. Фото: Дни.ру

По теме

41 год Сергею Лазареву: мама зовет певца Солнышком и несет житейскую мудрость
Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Докторская колбаса: стали известны детали райдера Бузовой

Докторская колбаса: стали известны детали райдера Бузовой
Ольга Бузова отличилась своими запросами. Даже самым странным перечнем условий и требований, который артист предъявляет перед своим выступлением, уже не удивишь организаторов концертов.

Илья Авербух заявил о планах на третьего ребенка: Собираюсь с силами

Илья Авербух заявил о планах на третьего ребенка: Собираюсь с силами
Илья Авербух рассказал, какую карьеру прочит новорожденной дочери. Знаменитый фигурист и продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух стал одним из гостей своего коллеги Романа Костомарова на шоу "По душам".

Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club

Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club
Гарик Харламов удивил зрителей своим решением. Уже целый месяц вокруг юмористической программы Comedy Club ходят слухи о ее закрытии.

Тест для заставших СССР: эти вещи были в советские времена или нет?

Тест для заставших СССР: эти вещи были в советские времена или нет?
Жизнь в СССР остается темой горячих споров и ностальгии. Для одних это эпоха стабильности, где существовали гарантии работы и образования, а для других – время дефицита и ограниченных свобод. Культура в СССР процветала — литература, музыка, кино создавали уникальный облик страны.

Кудрявцева сделала заявление об отъеме "Телеграма" у находящегося под следствием Дурова

Кудрявцева сделала заявление об отъеме "Телеграма" у находящегося под следствием Дурова
В последнее время внимание общественности приковано к российскому предпринимателю Павлу Дурову. По решению суда предприниматель вынужден оставаться на территории Франции. Обсуждения личной жизни Дурова началось с появления его бывшей любовницы Ирины Болгар, которая утверждает, что воспитывает троих детей от Дурова.

Выбор читателей

17/09ВтрЖена иноагента Пугачева рассказала о своих ценностях в швейцарском банке 18/09СрдНикита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой Красновой 17/09ВтрПоклонники беспокоятся: у мужа Королевой появилась длинноногая муза 17/09Втр43-летний Алексей Чадов стал отцом во второй раз 17/09ВтрНедавно ставшего отцом Аршавина снова окольцевали? 18/09СрдСделано заявление о разводе тайно вернувшегося в Россию внука Пугачевой с женой